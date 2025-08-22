Mạo danh thương hiệu lớn khuyến mại để lừa đảo

Giả mạo các chương trình khuyến mãi để lừa đảo người dùng

Chẳng mấy khi mua túi xách hàng hiệu nên tôi không để ý đến các trang web, trang bán hàng của các thương hiệu lớn. Vô tình lướt facebook, thấy một chiếc túi đúng “gu” mình của thương hiệu Charles & Keith đang sale 70%, từ hơn hai triệu còn chưa đến 700 ngàn đồng nên tôi vào tìm hiểu thông tin để mua. Thấy trang facebook đáng tin cậy nên tôi đã không ngần ngại và đặt hàng theo các bước hướng dẫn.

Khi hàng giao đến nhà, chủ quan nghĩ là hàng có thương hiệu thì kiểm tra sau nên tôi đã chuyển khoản cho người giao. Trái với sự háo hức khi chuẩn bị được sở hữu một món đồ mình yêu thích mà lại săn được với giá hời, khi mở hàng tôi mới biết là mình bị lừa, bởi chiếc túi được gửi đến là một chiếc túi nhái, với đường may ẩu, giá thị trường tầm hơn 100 ngàn đồng. Thử liên hệ với trang bán hàng, lập tức tôi bị chặn tin nhắn.

Kể với bạn bè câu chuyện của mình, tôi mới biết không chỉ mình tôi bị lừa, mà một người bạn cũng từng bị lừa với chiêu trò này. Bạn tôi cũng từng “va” phải một giả mạo y hệt trang chính thức của một thương hiệu thời trang uy tín. Khi bạn tôi để lại thông tin trong phần bình luận, các đối tượng lừa đảo đã liên hệ và báo số lượng hàng khuyến mại đang có hạn, nên nếu muốn chắc chắn có hàng phải chuyển khoản trước. Vậy là bạn tôi cũng không ngần ngại làm theo và sau đó tiền mất, đồ chẳng có...

Những đối tượng lừa đảo sẽ tạo các fanpage giả mạo được thiết kế chuyên nghiệp, thậm chí các đối tượng còn tạo hàng loạt bình luận với nội dung “đã nhận được hàng”, “hàng chất lượng tốt săn được giá hời”... cùng những đánh giá chất lượng sản phẩm ở các bài đăng trên fanpage giả mạo khiến người dùng mạng dễ tin tưởng và mất cảnh giác.

Không chỉ một vài thương hiệu bị giả mạo, mà khi người dùng tìm hiểu một món đồ nào đó, có hàng loạt trang fanpage giả mạo và mạo danh các thương hiệu lớn tạo khuyến mại giả xuất hiện trên bảng tin để kích thích sự tò mò của người dùng. Với chiêu trò số lượng, thời lượng khuyến mại có hạn; đánh vào tâm lý, phụ nữ đa số ai cũng muốn sở hữu cho mình những món đồ có thương hiệu, mà khi được mua với giá "hời" lại càng dễ xuống tiền nên những kẻ lừa đảo rất dễ dàng thao túng tâm lý và “móc túi” con mồi.

Bên cạnh những thủ đoạn như khuyến mại nhân dịp kỷ niệm thành lập nhãn hàng, ngày lễ lớn, những kẻ lừa đảo còn lợi dụng tình hình thiên tai xảy ra tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung thời gian gần đây để tung ra những chương trình khuyến mại giả mạo, kêu gọi mua hàng để quyên góp từ thiện, từ đó dễ dàng chiếm đoạt tài sản của người mua hàng.

Khi người dùng mạng để lại thông tin, trao đổi về sản phẩm với các trang giả mạo, có những nhóm lừa đảo còn gửi link đường dẫn có nội dung khuyến mại, tặng quà hấp dẫn và yêu cầu người tiêu dùng nhập thông tin đăng nhập trang facebook cá nhân, hay nguy hiểm hơn là thao túng tâm lý để lấy mật khẩu tài khoản ngân hàng cá nhân, sau đó dễ dàng điều khiển, thực hiện các giao dịch chuyển khoản để chiếm đoạt tiền.

Để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo mạo danh những thương hiệu lớn, chúng ta cần tỉnh táo khi lựa mua các sản phẩm giảm giá của các hãng thời trang, công nghệ... được quảng cáo trên facebook, bởi các chương trình giảm giá sẽ được thông báo trên website chính thức của hãng. Người dùng mạng không nên truy cập vào các liên kết được gửi qua tin nhắn, email, hoặc mạng xã hội khi không chắc chắn về tính xác thực. Việc này sẽ giúp tránh bị các đối tượng xấu chiếm quyền kiểm soát thiết bị và chiếm đoạt tài sản. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính cho bất cứ người lạ nào.