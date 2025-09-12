Chưa xóa án tích, tiếp tục cho vay lãi gấp 18 lần

Lê Văn Luyến trước tòa

Theo cáo trạng, từ tháng 3-10/2021, Lê Văn Luyến từ Thanh Hóa vào TP. Huế thuê nhà, thực hiện hành vi cho vay trái pháp luật. Để thực hiện hành vi, Luyến in các tờ rơi quảng cáo, ghi số điện thoại, dán tại nhiều nơi nhằm tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền.

Khi có người vay, Luyến yêu cầu họ viết giấy vay tiền, đồng thời áp dụng hình thức trả góp theo ngày. Việc thu, trả tiền được thực hiện qua tài khoản ngân hàng của Luyến.

Bị cáo Luyến đưa ra chu kỳ vay 25 ngày với lãi suất 1%/ngày, tương đương 365%/năm, cao gấp 18,25 lần so với mức lãi suất tối đa quy định của pháp luật.

Trong thời gian này, Luyến đã cho 14 người vay với 20 lượt vay, tổng số tiền gốc 255 triệu đồng.

Bị cáo thu về 253 triệu đồng; trong đó, tiền gốc đã thu 202,4 triệu đồng; tiền lãi đã thu 50,6 triệu đồng; tiền phí thu trái phép: 9,75 triệu đồng

Tổng cộng, Luyến thu lợi bất chính số tiền 57,57 triệu đồng. Đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền gốc người vay còn nợ là 52,6 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Luyến không có giấy phép kinh doanh dịch vụ tài chính hay bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào liên quan đến hoạt động cho vay. Đáng chú ý, Luyến từng có tiền án về chính tội danh này trước đó - TAND TP. Quảng Ngãi đã tuyên phạt Luyến gần 11 tháng tù. Đến năm 2021, khi chưa được xóa án tích, bị cáo tiếp tục tái phạm, thuộc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của Lê Văn Luyến đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân và tình hình an ninh trật tự tại địa phương; cần tuyên án bị cáo một mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Vì vậy, tuyên phạt Lê Văn Luyến 18 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung 30 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính và số tiền vốn bị cáo dùng để cho vay trái pháp luật.