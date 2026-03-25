Cái giá đắt của việc sử dụng hung khí nguy hiểm

HNN - Thực tiễn xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn TP. Huế cho thấy, ranh giới giữa hành vi vi phạm thông thường và tội phạm nghiêm trọng liên quan đến vũ khí quân dụng là rất mong manh. Đáng chú ý, không chỉ các loại súng, mà ngay cả dao hay hung khí trong sinh hoạt cũng có thể khiến người sử dụng phải đối mặt với chế tài đặc biệt nghiêm khắc nếu bị sử dụng sai mục đích.

Ngăn chặn các hành vi nguy hiểm trên đường phốTrẻ mầm non trải nghiệm tích hợp kiến thức liên ngànhTriệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, lái xe lạng lách quay TikTok

Công an thành phố đang mở đợt cao điểm thu hồi dao, kiếm và vũ khí tự chế 

Khi dao được xem là vũ khí quân dụng

Điển hình, cuối tháng 1/2026, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Huế đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Phan Văn Phú về tội “Giết người”, đồng thời xử phạt 7 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ mâu thuẫn sau ly hôn, bị cáo đã chuẩn bị hung khí và tấn công gia đình vợ cũ, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Hành vi mang tính chất côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bản án cho thấy, khi sử dụng hung khí nguy hiểm để thực hiện hành vi bạo lực, người phạm tội không chỉ bị xử lý về hậu quả gây ra, mà còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi sử dụng vũ khí quân dụng.

Ở một vụ án khác, xuất phát từ mâu thuẫn khi chơi bi da, bị cáo Nguyễn Đức Lực (SN 1988, trú TP. Huế) đã dùng dao chém bạn gây thương tích 23%.

Theo cáo trạng, sau khi xảy ra cãi vã, Lực đã nhặt một con dao sắt không có cán và quay lại tấn công anh Nguyễn Duy Công. Kết luận giám định xác định đây là hung khí có tính sát thương cao. Bị cáo còn bị xét xử thêm về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tòa án đã tuyên phạt tổng cộng 2 năm 3 tháng tù cho hai tội danh.

Vụ án là minh chứng rõ ràng: Từ một mâu thuẫn bột phát, việc sử dụng hung khí nguy hiểm có thể đẩy người vi phạm từ hành vi thông thường sang trách nhiệm hình sự nghiêm trọng.

Thông điệp cảnh báo

Theo Luật sư Võ Công Hạnh, Giám đốc Công ty Luật Công Khánh (Đoàn Luật sư TP. Huế), điểm mới đáng chú ý trong quy định pháp luật hiện hành là việc mở rộng cách hiểu về “vũ khí quân dụng” trong một số tình huống cụ thể.

Theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025), các loại dao, kiếm, công cụ thô sơ… vốn là vật dụng phổ biến trong đời sống, nhưng nếu được sử dụng trái phép để xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác, thì có thể bị xác định là vũ khí quân dụng để xử lý theo quy định của pháp luật hình sự. Dẫn chiếu hành vi này sẽ bị xử lý theo Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

“Như vậy, ngoài tội danh như cố ý gây thương tích hoặc giết người, người phạm tội có thể bị truy cứu thêm hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đó cũng là sự nghiêm khắc của pháp luật trong việc áp dụng chế tài nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng công dân”, Luật sư Công Hạnh nói.

Từ góc độ xét xử, một thẩm phán ở TAND thành phố cho rằng, quy định mới góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, đặc biệt trong bối cảnh các vụ việc sử dụng hung khí nguy hiểm có xu hướng gia tăng. Thực tế xét xử cho thấy, nhiều bị cáo phạm tội chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, thiếu kiềm chế, nhưng do sử dụng hung khí nên hậu quả bị đẩy lên rất nghiêm trọng, đồng thời phải chịu thêm trách nhiệm pháp lý ngoài dự liệu. Việc pháp luật quy định rõ hơn về các loại hung khí và cách thức xử lý nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân.

Từ các vụ án đã xét xử có thể thấy, ranh giới giữa một hành vi bột phát và tội phạm nghiêm trọng là rất mong manh, nhất là khi có sự xuất hiện của hung khí nguy hiểm. Việc pháp luật bổ sung, hoàn thiện các quy định theo hướng siết chặt hơn không chỉ nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, mà còn để cảnh báo, phòng ngừa từ sớm.

Khi các công cụ có khả năng gây sát thương cao dễ dàng tiếp cận, mỗi người cần nâng cao hiểu biết pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Bởi chỉ một hành động thiếu kiềm chế, cái giá phải trả không chỉ là bản án, mà còn là tương lai của chính mình và những hệ lụy lâu dài cho xã hội.

Bài, ảnh: THÁI SƠN
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ý thức, trách nhiệm khi sử dụng AI

Hiện nay, AI đang tạo ra những biến đổi lớn trong hệ thống giáo dục đại học. Với sự trợ giúp của các nền tảng AI như ChatGPT, Gemini..., sinh viên có thể chủ động tiếp cận kiến thức theo tốc độ và nhu cầu bản thân, không còn bị phụ thuộc vào lịch học cố định hay sự hiện diện vật lý tại giảng đường. Sinh viên cũng có thể xây dựng lịch trình linh hoạt, truy cập tài liệu học thuật theo thời gian thực và tương tác với nội dung học qua các định dạng đa phương tiện.

Ý thức, trách nhiệm khi sử dụng AI
Thúc đẩy sử dụng dịch vụ số với tên miền “.vn”

Xây dựng hiện diện trực tuyến tin cậy cho người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trở thành một yêu cầu tất yếu trong thời đại số. Tại thành phố Huế, việc thúc đẩy sử dụng dịch vụ số gắn với tên miền quốc gia “.vn” đang được triển khai, hướng tới mục tiêu không chỉ mở rộng không gian kinh doanh trên môi trường số mà còn nâng cao tính minh bạch, an toàn và nhận diện thương hiệu Việt trên Internet.

Thúc đẩy sử dụng dịch vụ số với tên miền “ vn”
Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, lái xe lạng lách quay TikTok

Ngày 27/2, Công an TP. Huế cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hương Trà đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí và điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường trung tâm thành phố để quay video đăng mạng xã hội.

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, lái xe lạng lách quay TikTok

