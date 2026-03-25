Cái giá đắt của việc sử dụng hung khí nguy hiểm

Công an thành phố đang mở đợt cao điểm thu hồi dao, kiếm và vũ khí tự chế

Khi dao được xem là vũ khí quân dụng

Điển hình, cuối tháng 1/2026, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Huế đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Phan Văn Phú về tội “Giết người”, đồng thời xử phạt 7 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ mâu thuẫn sau ly hôn, bị cáo đã chuẩn bị hung khí và tấn công gia đình vợ cũ, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Hành vi mang tính chất côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bản án cho thấy, khi sử dụng hung khí nguy hiểm để thực hiện hành vi bạo lực, người phạm tội không chỉ bị xử lý về hậu quả gây ra, mà còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi sử dụng vũ khí quân dụng.

Ở một vụ án khác, xuất phát từ mâu thuẫn khi chơi bi da, bị cáo Nguyễn Đức Lực (SN 1988, trú TP. Huế) đã dùng dao chém bạn gây thương tích 23%.

Theo cáo trạng, sau khi xảy ra cãi vã, Lực đã nhặt một con dao sắt không có cán và quay lại tấn công anh Nguyễn Duy Công. Kết luận giám định xác định đây là hung khí có tính sát thương cao. Bị cáo còn bị xét xử thêm về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tòa án đã tuyên phạt tổng cộng 2 năm 3 tháng tù cho hai tội danh.

Vụ án là minh chứng rõ ràng: Từ một mâu thuẫn bột phát, việc sử dụng hung khí nguy hiểm có thể đẩy người vi phạm từ hành vi thông thường sang trách nhiệm hình sự nghiêm trọng.

Thông điệp cảnh báo

Theo Luật sư Võ Công Hạnh, Giám đốc Công ty Luật Công Khánh (Đoàn Luật sư TP. Huế), điểm mới đáng chú ý trong quy định pháp luật hiện hành là việc mở rộng cách hiểu về “vũ khí quân dụng” trong một số tình huống cụ thể.

Theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025), các loại dao, kiếm, công cụ thô sơ… vốn là vật dụng phổ biến trong đời sống, nhưng nếu được sử dụng trái phép để xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác, thì có thể bị xác định là vũ khí quân dụng để xử lý theo quy định của pháp luật hình sự. Dẫn chiếu hành vi này sẽ bị xử lý theo Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

“Như vậy, ngoài tội danh như cố ý gây thương tích hoặc giết người, người phạm tội có thể bị truy cứu thêm hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đó cũng là sự nghiêm khắc của pháp luật trong việc áp dụng chế tài nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng công dân”, Luật sư Công Hạnh nói.

Từ góc độ xét xử, một thẩm phán ở TAND thành phố cho rằng, quy định mới góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, đặc biệt trong bối cảnh các vụ việc sử dụng hung khí nguy hiểm có xu hướng gia tăng. Thực tế xét xử cho thấy, nhiều bị cáo phạm tội chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, thiếu kiềm chế, nhưng do sử dụng hung khí nên hậu quả bị đẩy lên rất nghiêm trọng, đồng thời phải chịu thêm trách nhiệm pháp lý ngoài dự liệu. Việc pháp luật quy định rõ hơn về các loại hung khí và cách thức xử lý nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân.

Từ các vụ án đã xét xử có thể thấy, ranh giới giữa một hành vi bột phát và tội phạm nghiêm trọng là rất mong manh, nhất là khi có sự xuất hiện của hung khí nguy hiểm. Việc pháp luật bổ sung, hoàn thiện các quy định theo hướng siết chặt hơn không chỉ nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, mà còn để cảnh báo, phòng ngừa từ sớm.

Khi các công cụ có khả năng gây sát thương cao dễ dàng tiếp cận, mỗi người cần nâng cao hiểu biết pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Bởi chỉ một hành động thiếu kiềm chế, cái giá phải trả không chỉ là bản án, mà còn là tương lai của chính mình và những hệ lụy lâu dài cho xã hội.