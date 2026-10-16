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ClockThứ Sáu, 16/10/2026 19:26

Bắt giữ hai đối tượng cướp giật tài sản của du khách Ý

HNN.VN - Ngày 16/10, Công an TP. Huế cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng truy xét, bắt giữ hai đối tượng cướp giật điện thoại di động của hai nữ du khách quốc tịch Ý, thu hồi tài sản để trao trả cho người bị hại.

Từ tin báo của người dân, nhanh chóng làm rõ đối tượng trộm cắpNhận hơn 18 triệu đồng chuyển nhầm, người dân chủ động trình báo công anKhởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, ném chai bia trên đường phố

Công an TP. Huế trao trả tài sản cho hai nữ du khách quốc tịch Ý.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 15/10, chị Miriam Monori (26 tuổi) và chị Lucrezia (28 tuổi), cùng mang quốc tịch Ý đến Công an phường Phú Bài trình báo về việc bị cướp giật một điện thoại iPhone 17 Pro Max màu xám khi đang lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 18A, theo hướng từ cầu Trường Hà lên Phú Bài.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Phú Vang, Công an phường Phú Bài và Tổ tuần tra, kiểm soát 785 khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định, bắt giữ hai đối tượng liên quan là Nguyễn Công Bình (sinh năm 1993, trú tại phường Thuận An, TP. Huế, hiện ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và Trần Lợi (sinh năm 2000, trú tại phường Thuận An). Đồng thời, thu hồi chiếc điện thoại là tang vật vụ việc.

Nhận lại tài sản, hai nữ du khách bày tỏ niềm vui, sự cảm kích và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an TP. Huế đã nhanh chóng vào cuộc, truy xét, thu hồi tài sản bị mất. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Nguyên
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