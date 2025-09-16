An Cựu phấn đấu đến năm 2030 trở thành “phường không ma túy”

Phường An Cựu tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng “phường không ma túy”

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Cựu Dương Thị Thu Thủy nhấn mạnh: “Các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường cần chung tay, phát huy sức mạnh phong trào toàn dân phòng, chống ma túy. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức là một pháo đài, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030”.

Hiện trên địa bàn phường An Cựu có 35 đối tượng nghiện ma túy, 9 đối tượng quản lý sau cai, 20 người sử dụng trái phép chất ma túy và 21 trường hợp loạn thần do “ngáo đá”. Đáng lo ngại, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng trong thanh thiếu niên, trong khi công tác cai nghiện, hỗ trợ sau cai còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao.

UBND phường An Cựu đề ra kế hoạch với nhiều giải pháp cụ thể: Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; đấu tranh, triệt phá tội phạm và các đường dây ma túy; tăng cường cai nghiện, phục hồi chức năng, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ, về tác hại của ma túy. Mục tiêu đến năm 2030, An Cựu sẽ trở thành địa bàn “sạch bóng ma túy”.