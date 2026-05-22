Rộng đường vào chung kết

Pha tranh chấp giữa CLB Bóng đá Huế (áo trắng) - CLB Trẻ Hà Nội trên sân Thanh Trì. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Sau 9 trận đã đấu, thầy trò HLV Lê Chí Nguyện có 16 điểm với thành tích 4 thắng, 4 hòa và chỉ 1 thất bại, đứng thứ 2 bảng A, kém đội đầu bảng Trẻ Hà Nội 2 điểm và hơn đội bám đuổi PVF 3 điểm. Trong khi đó, với 7 điểm sau 10 trận (1 thắng, 4 hòa, thua 5), CLB Trẻ Phù Đổng đang đứng nhất… tính từ dưới lên.

Khoảng cách này đã phản ánh thực lực của 2 đội bóng ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa CLB Bóng đá Huế sẽ có một trận đấu dễ dàng, nhất là khi đối thủ trong thế “không còn gì để mất”.

Đến với giải hạng Nhì mùa này, điểm mạnh lớn nhất của CLB Trẻ Phù Đổng nằm ở khả năng chuyển trạng thái nhanh, những tình huống tăng tốc ở 2 biên, tinh thần thi đấu không ngại va chạm cùng một số cái tên đáng chú ý như Anh Thống, An Phát, Thành Vinh, Xuân Thắng…

Trong trận hòa 0-0 với chính CLB Bóng đá Huế ở lượt đi trên sân Tự Do, dù không cầm bóng nhiều, nhưng mỗi lần phản công, họ đều tạo ra áp lực đáng kể lên hàng thủ đội chủ nhà bằng những pha bứt tốc đầy sức mạnh bên hành lang cánh.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, CLB Trẻ Phù Đổng đã bộc lộ nhiều hạn chế của một đội bóng non kinh nghiệm, cũng như không còn là “ẩn số” của giải đấu.

Tuy ở vòng đấu gần nhất, CLB Trẻ Phù Đổng đã có trận thắng khá tưng bừng với tỷ số 4-1 trước CLB Trẻ SHB Đà Nẵng, nhưng đây là 1 chiến thắng trước đối thủ có thực lực, kinh nghiệm tương đương.

Còn trước đó, những trận thua trước PVF, CLB Trẻ Hà Nội… đã cho thấy họ kém trong khả năng giữ vị trí, bọc lót, chống đỡ sức ép liên tục đến từ những đội bóng giàu kinh nghiệm. Đó chính là “tử huyệt” mà CLB Bóng đá Huế hoàn toàn có thể khai thác.

Khả năng đội bóng Cố đô lấy trọn 3 điểm trước CLB Trẻ Phù Đổng trên sân Từ Sơn là khá cao. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Bên phần sân đối diện, sau 3 trận lượt về, đội bóng Cố đô đã trình làng với diện mạo hoàn toàn trái ngược lượt đi. Với 2 thắng, 1 hòa, ghi đến 8 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn, không chỉ khắc phục được khả năng dứt điểm, các học trò HLV Lê Chí Nguyện còn cho thấy độ “quái” thông qua khả năng điều tiết thế trận.

Đầu tiên là chiến thắng 3-0 trước CLB Trẻ SHB Đà Nẵng. Dù để đối thủ kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng CLB Bóng đá Huế vẫn biết cách kiểm soát trung lộ, tổ chức phòng ngự kín kẽ và tung ra những đòn phản công cực kỳ nguy hiểm.

Tiếp đó, ở chiến thắng 4-1 trước Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh, đội bóng Cố đô tiếp tục cho thấy sự linh hoạt trong cách vận hành chiến thuật. Họ có thể chủ động nhường thế trận để “bắt bài” đối phương, nhưng cũng sẵn sàng pressing tầm cao đánh gục đối thủ với 4 bàn thắng.

Còn ở trận gần nhất gặp CLB Trẻ Hà Nội trên sân Thanh Trì, tuy không thể giành trọn 3 điểm, nhưng việc kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1 trước đối thủ đang dẫn đầu bảng A là điều hoàn toàn chấp nhận được với CLB Bóng đá Huế.

Quan trọng hơn, qua 3 trận lượt về, dù thiếu vắng một số vị trí chủ lực nhưng những tình huống phối hợp trung lộ, chồng biên hay xẻ nách của CLB Bóng đá Huế trở nên đa dạng, hiệu quả và thực dụng hơn thay vì ham kiểm soát bóng như ở lượt đi.

Trở lại với cuộc đối đầu giữa CLB Bóng đá Huế - CLB Trẻ Phù Đổng. Xét tương quan hiện tại, CLB Bóng đá Huế rõ ràng đang nắm nhiều lợi thế hơn cùng đà tâm lý hưng phấn sau chuỗi trận bất bại ở lượt về.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với CLB Bóng đá Huế lúc này là sự tỉnh táo. Trong thế buộc phải thắng để thoát khỏi nguy cơ rớt hạng, CLB Trẻ Phù Đổng sẽ nhập cuộc với tâm lý “không còn gì để mất” bằng sức trẻ, tốc độ.

Vì vậy, chỉ cần đừng để bị cuốn vào lối chơi này thì với kinh nghiệm của một đội bóng nhiều năm chinh chiến ở sân chơi chuyên nghiệp, cùng khả năng bọc lót, dứt điểm đang vào “phom”, việc lấy trọn 3 điểm trên sân Từ Sơn không là điều quá khó với thầy trò HLV Lê Chí Nguyện.