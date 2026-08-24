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Phong Thái bàn giải pháp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

HNN.VN - Sáng 26/8, UBND phường Phong Thái tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2026. Đồng chí Lê Việt Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường chủ trì hội nghị.

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Khắc phục giông lốc tại TDP Cổ Bi, phường Phong Thái ngày 18/6 vừa qua.   

Năm 2025, thời tiết trên địa bàn diễn biến phức tạp, bất thường. Có 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, ảnh hưởng đến khu vực miền Trung; tổng lượng mưa trong mùa mưa bão đạt từ 112-172% so với trung bình nhiều năm. Đặc biệt, các đợt mưa lớn cuối tháng 10 và đầu tháng 11 gây 3 đợt lũ lớn, ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Bão số 1 từ ngày 11-13/6/2025 cũng gây thiệt hại nhiều diện tích lúa, sắn, lạc, sen, ném, atiso và rau màu trên địa bàn.

Trước diễn biến thiên tai, phường Phong Thái đã chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; duy trì lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Địa phương dự trữ 200 thùng mì tôm, 1.000kg gạo, 20 thùng nước uống, 35 bộ áo mưa, 30 cuộn dây an toàn cùng các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ người dân khi có tình huống xảy ra.

Sau mỗi đợt thiên tai, phường huy động lực lượng khẩn trương khắc phục giao thông, dọn dẹp cây xanh, vệ sinh môi trường, gia cố đê bao, đập nội đồng, xử lý các điểm sạt lở, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất. Sư đoàn 968, Quân khu 4 cũng hỗ trợ địa phương vệ sinh trường học, các tuyến đường bị ảnh hưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về công tác hiệp đồng lực lượng, bảo đảm an ninh, trật tự; vận hành hồ đập, ứng phó với lũ trên sông Bồ, bão trên Biển Đông và khắc phục hậu quả sau mưa lũ. 

Lực lượng chức năng địa phương khắc phục giông lốc xảy ra vào ngày 18/6 vừa qua.

Chủ tịch UBND phường Lê Việt Thành yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra an toàn hồ đập, công trình phòng, chống thiên tai; đẩy nhanh tiến độ các công trình đang triển khai; chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, thường xuyên nắm tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước, trong và sau thiên tai xảy ra trên địa bàn.

Dịp này, UBND phường Phong Thái công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường gồm 24 thành viên. Đồng chí Lê Việt Thành làm Trưởng ban; đồng chí Trần Công Phước, Phó Chủ tịch UBND phường, làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Song Minh
 Từ khóa:
giông lốcthiên taiphong tháigiải phápkế hoạch
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