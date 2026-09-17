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Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký Quyết định 1805/QĐ-TTg ngày 18/9 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân.

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Tân sĩ quan tại Lễ bế giảng, cấp bằng tốt nghiệp đại học và phong hàm sĩ quan Cảnh sát nhân dân cho học viên đào tạo đại học chính quy niên khóa 2021-2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân) 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sắp xếp các Học viện, trường Công an nhân dân cụ thể như sau:

Giữ nguyên đầu mối Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và công nghệ an ninh, Học viện Quốc tế, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Sáp nhập Trường đại học An ninh nhân dân và các tổ chức trực thuộc vào Học viện An ninh nhân dân để thành lập Phân hiệu của Học viện An ninh nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh (trên cơ sở Trường đại học An ninh nhân dân). Tên phân hiệu: Học viện An ninh nhân dân - Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáp nhập Trường cao đẳng An ninh nhân dân I và các tổ chức trực thuộc vào Học viện An ninh nhân dân.

Sáp nhập Trường đại học Cảnh sát nhân dân và các tổ chức trực thuộc vào Học viện Cảnh sát nhân dân để thành lập Phân hiệu của Học viện Cảnh sát nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh (trên cơ sở Trường đại học Cảnh sát nhân dân). Tên phân hiệu: Học viện Cảnh sát nhân dân - Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáp nhập Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II và các tổ chức trực thuộc vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo căn cứ phê duyệt trên, ban hành các quyết định sắp xếp, tổ chức lại các học viện, trường Công an nhân dân theo thẩm quyền quy định tại Luật Giáo dục; bảo đảm các nhà trường sau sắp xếp, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tổ chức đào tạo, cấp bằng cho học viên đang theo học đảm bảo quyền lợi theo quy định.

Đồng thời, bãi bỏ Quyết định 106/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ Công an; Quyết định 13/QĐ-TTg sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định 106/QĐ-TTg.

Quyết định 1805/QĐ-TTg phê duyệt sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, 18/9.

https://nhandan.vn/thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-sap-xep-cac-hoc-vien-truong-cong-an-nhan-dan-post989541.html?gidzl=dBDiAkn7sNYUhcKgur3VU9wcPYlrMOvvYAfXVQbQstpQf3Lwh57TUugbOohwLzuiXg9YUp55nurbw4VKUW

Theo nhandan.vn
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