Ngôi nhà “khăn quàng đỏ”

Trường THCS Nguyễn Chí Diểu hỗ trợ 100 triệu đồng giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở.

Góp yêu thương

Năm học mới 2026 - 2027, niềm vui đến với hai chị em Lê Thị Nhã Trân, học sinh lớp 9/3 và Lê Văn Hải Long, học sinh lớp 3/3, Trường TH & THCS Tôn Thất Tùng khi gia đình các em được Trường THCS Nguyễn Chí Diểu hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà “khăn quàng đỏ”. Đây là ngôi nhà thứ 20 trong hành trình sẻ chia yêu thương mà Trường THCS Nguyễn Chí Diểu đồng hành cùng các tổ chức Đoàn - Đội bền bỉ thực hiện nhiều năm qua.

Được hỗ trợ xây nhà mới, em Lê Thị Nhã Trân xúc động: “Hoàn cảnh khó khăn nên việc có được một mái nhà vững chãi là mong ước của em và người thân. Nhờ sự chung tay của thầy, cô, các bạn Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cùng các tổ chức, nhà hảo tâm, mong ước ấy giờ sắp trở thành hiện thực. Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình em có nơi ở ổn định mà còn tiếp thêm động lực để em yên tâm học tập”.

Trước đó, năm 2025, hai học sinh Dương Thị Ngọc Hân, Trường Tiểu học Thủy Biều (nay là Trường TH&THCS Thủy Biều) và Ngô Thị Minh Thư, Trường THCS Tôn Thất Tùng (nay là Trường TH&THCS Tôn Thất Tùng) cũng được đón nhận những mái nhà mới. Mỗi ngôi nhà được Trường THCS Nguyễn Chí Diểu hỗ trợ 100 triệu đồng, cùng sự chung tay của các tổ chức, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm.

Để góp sức dựng xây mái ấm cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu đã cùng nhau sẻ chia từ những khoản tiền tiết kiệm của mình. Có em tự tay bỏ tiền vào thùng quyên góp, có lớp gom góp từng khoản nhỏ rồi gửi đến Liên đội, với mong muốn giúp các bạn có ngôi nhà vững chãi hơn.

Đằng sau mỗi ngôi nhà là sự kết nối của Trường THCS Nguyễn Chí Diểu với các tổ chức Đoàn - Đội, chính quyền địa phương và cộng đồng. Những học sinh được hỗ trợ đều có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập. Không chỉ góp kinh phí xây dựng, nhà trường còn trao tặng bàn học, tủ sách và những vật dụng cần thiết để các em có thêm điều kiện học tập.

Nuôi dưỡng lòng nhân ái

Cô giáo Hoàng Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cho biết, chương trình nhà “khăn quàng đỏ” đã được trường duy trì hơn 15 năm qua. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, với sự hưởng ứng ngày càng tích cực của học sinh và sự đồng hành của phụ huynh, trường đã hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí vận động tăng dần qua từng năm, nhưng điều đáng trân trọng hơn cả là tinh thần sẻ chia của học trò. Trường không quy định mức đóng góp mà khuyến khích các em tham gia tự nguyện, tùy theo khả năng.

Điều khiến các giáo viên Trường THCS Nguyễn Chí Diểu vui nhất không phải là số tiền quyên góp ngày càng nhiều hay số ngôi nhà được xây dựng, mà là sự sẻ chia dần trở thành việc làm tự nhiên của học trò. Cô Thủy chia sẻ: “Mục đích lớn nhất của phong trào là giáo dục học sinh về lòng nhân ái, tinh thần lá lành đùm lá rách. Qua đó, các em hiểu hơn giá trị của tình yêu thương và biết quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình”.

Tinh thần ấy còn được thể hiện qua phong trào “Vòng tay bè bạn”. Bên cạnh việc hỗ trợ xây nhà, trường duy trì các hoạt động trao học bổng, tặng sách vở, áo quần và đồ dùng học tập cho học sinh khó khăn. “Có những việc thầy, cô chia sẻ với học trò, học trò kể lại với cha mẹ, rồi chính phụ huynh tiếp tục đồng hành cùng nhà trường. Sự tin tưởng và tình yêu thương cứ thế được nhân lên”, cô Thủy bày tỏ.

Hai mươi ngôi nhà khăn quàng đỏ là 20 câu chuyện về sự sẻ chia, mang đến niềm vui và hy vọng cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cũng từ hành trình ấy, học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu được học cách yêu thương bằng những việc làm cụ thể, để lòng nhân ái không chỉ là điều được nhắc đến trong bài học mà còn hiện diện trong cuộc sống mỗi ngày.