Khai mạc dự án quốc tế “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền văn hóa”

Các hoạt động trực tiếp trong khuôn khổ dự án diễn ra từ ngày 6-16/10 tại các trường phổ thông và đại học hàng đầu của Việt Nam. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Dự án do Trường đại học Tổng hợp Ngôn ngữ quốc gia Moskva (MSLU) và Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga (Rossotrudnichestvo) tổ chức.

Dự án hướng tới việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên Việt Nam giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ (RKI), củng cố cộng đồng chuyên môn gồm các nhà Nga ngữ học và các biên, phiên dịch, các dịch giả, đồng thời quảng bá tiếng Nga và nền giáo dục Nga tại Việt Nam.

Lễ khai mạc trọng thể và các sự kiện trong ngày đầu tiên diễn ra tại trụ sở Cơ quan đại diện Rossotrudnichestvo (Nhà Nga) tại Hà Nội và Đại học Hà Nội.

Phát biểu chào mừng, ông Vladimir Murashkin, Giám đốc Nhà Nga tại Hà Nội nhấn mạnh: “Dự án ‘Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền văn hóa đã trở thành một truyền thống tốt đẹp và năm nay được triển khai tại 8 địa điểm trên cả nước. Tiếng Nga góp phần gắn kết nhân dân hai nước và mở ra cho thế hệ trẻ Việt Nam cơ hội tuyệt vời để nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Nga để theo học tại các trường đại học hàng đầu của Nga”.

Bà Innara Guseinova, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn, Giám đốc Dự án, Phó Hiệu trưởng phụ trách chính sách thanh niên và công tác giáo dục của MSLU, cho biết: “Hợp tác giáo dục và văn hóa là nền tảng cho quan hệ giữa hai nước chúng ta. Đối với trường đại học của chúng tôi, việc triển khai Dự án này trên đất nước Việt Nam hiếu khách là một niềm vinh dự lớn. Tiếng Nga tại Việt Nam là một chiếc cầu nối sống động kết nối sinh viên, giảng viên và các chuyên gia tương lai trong mọi lĩnh vực”.

Chiều cùng ngày, trong khuôn khổ dự án, tại Đại học Hà Nội cũng diễn ra các sự kiện giáo dục.

Bà Trương Thị Phương Thanh, Trưởng Khoa Tiếng Nga, Đại học Hà Nội, phát biểu chào mừng: “Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp Dự án của MSLU và Rossotrudnichestvo. Đây là những hoạt động vô cùng bổ ích và thú vị không chỉ đối với giảng viên mà còn đối với học sinh và sinh viên. Đây là cơ hội lớn để chúng tôi hiểu sâu hơn về tiếng Nga và văn hóa Nga. Ban Giám hiệu Đại học Hà Nội luôn sẵn sàng góp phần thúc đẩy sự phát triển tiếng Nga và hợp tác quốc tế”.

Điều phối viên chương trình, bà Olga Evtushenko, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn đã trình bày khái quát chương trình của hành trình kéo dài gần 2 tuần, với tổng chiều dài hơn 1.860km, đi qua Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo sư Olga Evtushenko đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của chương trình: Các chuyên đề thực hành khoa học-phương pháp giảng dạy về chuẩn mực của ngôn ngữ quốc gia Liên bang Nga và lý thuyết dịch thuật; các bài học mở về kỹ năng nghe và thơ thị giác; cuộc thi đố vui ngôn ngữ “Tàu tốc hành Nga”; cuộc thi cá nhân dành cho người đọc diễn cảm và triển lãm đa phương tiện về tài liệu khoa giáo.

Các hoạt động trực tiếp trong khuôn khổ dự án diễn ra từ ngày 6-16/10 tại 8 địa điểm tổ chức trực tiếp thuộc các trường phổ thông và đại học hàng đầu của Việt Nam.

https://nhandan.vn/khai-mac-du-an-quoc-te-tieng-nga-tai-viet-nam-doi-thoai-giua-cac-nen-van-hoa-post993428.html