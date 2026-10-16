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Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì xây dựng đề án trình Thủ tướng, ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trước ngày 1/4/2027; với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ chủ trì ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trong quý IV năm 2026.

Kỳ vọng của cử tri trước những quyết sách tại nghị trường

Học viên trong giờ thực hành tại trường cao đẳng nghề. Ảnh minh họa: PHONG NGỌC 

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 3013/QĐ-BGDĐT Ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Theo đó, đối với các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ, ban hành các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trước ngày 1/4/2027.

Với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trong quý IV năm 2026, cụ thể:

Sáp nhập Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương vào Trường đại học Sư phạm Hà Nội;

Sáp nhập Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang vào Trường đại học Nha Trang;

Sáp nhập Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh vào Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Thành lập Phân hiệu Trường đại học Xây dựng Hà Nội tại Quảng Ninh trên cơ sở Trường cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội. 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khác, cũng trong Quý IV năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển giao nguyên trạng Viện Nghiên cứu thiết kế trường học về trực thuộc Trường đại học Xây dựng Hà Nội; Sáp nhập Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh vào Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra mục đích, yêu cầu là việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo đúng các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, quy hoạch có liên quan và nhu cầu nhân lực của vùng, ngành, quốc gia;

Sắp xếp gắn với nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tự chủ và đổi mới quản trị, tinh gọn, quy mô hợp lý, đa ngành, có năng lực cạnh tranh, hoạt động hiệu quả và tự chủ; giảm đầu mối; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả đầu tư công; không sáp nhập cơ học làm suy giảm chất lượng;

Quá trình sắp xếp, tổ chức lại phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên và người lao động; không làm gián đoạn hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục;

Bảo đảm tiến độ thực hiện sắp xếp, tổ chức lại trong năm 2026 theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành.

Về nguyên tắc thực hiện khi sắp xếp, tổ chức lại là bảo đảm chất lượng, hiệu quả tổ chức hoạt động của đơn vị; bảo đảm tính kế thừa: chương trình, văn bằng, chứng chỉ của người học được chuyển tiếp liền mạch; xử lý đồng bộ về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và pháp lý; có chính sách phù hợp đối với cán bộ, viên chức, người lao động dôi dư.

Trong quá trình tiến hành sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị theo kế hoạch nói trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị khác, bảo đảm phù hợp với các đề án sắp xếp, tổ chức lại khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các đơn vị chưa thuộc diện sắp xếp trong năm 2026 thì tự rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức bên trong bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

https://nhandan.vn/ke-hoach-sap-xep-to-chuc-lai-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc-giao-duc-nghe-nghiep-cua-bo-giao-duc-va-dao-tao-post996107.html?gidzl=Z6qIPsu_65EES1jdO2CRN8Pt76T_8KXHd2HDCNqcJb2T9KitSY5E194YIZ9qUXm2bICNPpRNOJ83QZyLKG

Theo nhandan.vn
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