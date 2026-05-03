Củng cố, khơi nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Diễn ra ngay sau thành công rực rỡ củaĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gần một năm hoạt động theo mô hình tổ chức mới,

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng hội tụ ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, mở ra nhiệm kỳ vận hành bộ máy thiết chế Mặt trận với vị thế, tầm vóc và trọng trách lớn lao sau khi hoàn thành chủ trương sắp xếp các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng.

Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, đặc biệt là qua 40 năm kiên định thực hiện đường lối đổi mới, chúng ta tự hào khẳng định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đóng vai trò trung tâm đoàn kết, nòng cốt chính trị trong củng cố, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới “mái nhà chung” Mặt trận, mỗi giai tầng, mọi lực lượng đều khẳng định vai trò quan trọng không thể thay thế.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tuyệt đối của Đảng ta, Mặt trận hoạt động ngày càng hiệu quả, có chiều sâu và tầm nhìn bền vững. Đường cách mạng càng gian truân, cách thức tổ chức của Mặt trận càng linh hoạt, sáng tạo, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng to lớn, thể hiện rõ nét tính kế thừa phù hợp với những mục tiêu vĩ đại mà đất nước đặt ra.

Vượt lên những biến động phức tạp của thời cuộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã để lại những dấu ấn đậm nét, nhất là công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính, chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đóng góp quyết định vào thành công rực rỡ của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp cũng như nâng tầm hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Mặt trận luôn thể hiện sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, bám sát cơ sở, tạo tiền đề để chính quyền mới nhanh chóng ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tự hào về những thành tựu to lớn ấy bao nhiêu, chúng ta càng cần thẳng thắn nhìn nhận những bất cập trên chặng đường trước mắt bấy nhiêu. Đó là đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; mức độ phân hóa giàu nghèo đang có xu hướng gia tăng; các thách thức phi truyền thống ngày càng gay gắt, phức tạp và khó lường; tình trạng suy giảm đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ít nhiều gây ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân; đặc biệt, các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ dã tâm chống phá, tìm mọi cách xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Bước vào kỷ nguyên mới, với việc Đảng và Nhà nước kiện toàn tổ chức, thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trực tiếp lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được nâng lên một tầm vóc, vị thế mới, nhưng cũng đối diện với nhiều yêu cầu bức thiết. Việc tập hợp quần chúng do đó không thể chỉ dừng lại ở các phong trào bề nổi, mà cần đi sâu giải quyết những vấn đề thiết thân, bức xúc của người dân nơi cơ sở, lấy sự hài lòng, ấm no của nhân dân làm thước đo hiệu quả cao nhất.

Từ những thuận lợi của quá trình chuyển đổi số, Mặt trận phải luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, nắm bắt kịp thời, sâu sát tâm tư, nguyện vọng của các giai tầng cả ở địa phương và trên môi trường internet. Công tác giám sát, phản biện xã hội cần được nâng tầm, gắn với vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, nhất là giám sát người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong rèn luyện đạo đức, lối sống, thực thi công vụ. Các hoạt động phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm, từ xa. Các cuộc vận động lớn phải bám sát mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và giảm nghèo bền vững.

Những trọng trách lớn lao ấy chỉ có thể hoàn thành khi tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Mặt trận được xây dựng, củng cố theo hướng tinh gọn, mạnh mẽ, hiệu năng. Việc sáp nhập, kiện toàn hệ thống là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để hệ thống Mặt trận ổn định tổ chức, xây dựng quy chế phối hợp minh bạch, nhịp nhàng hơn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ với bản lĩnh chính trị vững vàng hơn, tâm huyết hơn trên tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thách thức và vận hội mới mang tính lịch sử. Trong bối cảnh đó, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đề cao sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm sâu sắc hơn vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cùng một thiết chế tổ chức tinh gọn và sắc bén, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, sức mạnh ấy sẽ đưa con thuyền cách mạng của đất nước đến những chân trời mới của phát triển, giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

https://nhandan.vn/cung-co-khoi-nguon-suc-manh-dai-doan-ket-toan-dan-toc-post961566.html