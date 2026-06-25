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Thế giới

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

ClockThứ Sáu, 26/06/2026 08:42
Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

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Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA) 

Lời khẳng định được đưa ra tại cuộc họp nhóm E5 ngày 24 và 25/6, tại thủ đô Berlin của Đức. Cuộc họp do Thủ tướng Đức Friedrich Merz chủ trì, nhằm trao đổi về các vấn đề an ninh chiến lược của châu Âu, diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, vào tháng 7 tới.

Ông Merz cho biết, Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới là thời điểm để châu Âu thể hiện quyết tâm đảm nhận vai trò lãnh đạo mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực quốc phòng. Ông nhấn mạnh về nỗ lực “làm mới NATO”, củng cố trụ cột châu Âu trong liên minh quân sự xuyên đại dương, song song thúc đẩy cách tiếp cận chung, gồm cả quan hệ đối tác mạnh mẽ với Mỹ.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các thành viên NATO tăng cường thảo luận việc nâng chi tiêu quốc phòng và chia sẻ trách nhiệm bảo đảm an ninh của châu Âu. Cuộc họp đánh dấu bước mở rộng cơ chế phối hợp của châu Âu, từ nhóm E3 (gồm Đức, Pháp và Anh) sang E5 với sự tham gia đầy đủ của Italia và Ba Lan. Động thái này được đánh giá nhằm tăng cường vai trò của các cường quốc châu Âu trong hoạch định các chính sách an ninh và quốc phòng của khu vực.

https://nhandan.vn/chau-au-cung-co-quan-he-doi-tac-quoc-phong-post971608.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Châu Âucủng cốquan hệđối tácquốc phòng
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