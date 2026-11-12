Đón đọc Báo Huế ngày nay số 577, phát hành ngày 14/11

Trang nhất Báo Huế ngày nay phát hành ngày 14/11.

Trên trang Kinh tế, bài “Bảo vệ sinh kế, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu” ghi nhận cách các cấp Hội Nông dân ở Huế gắn phòng, chống thiên tai với bảo vệ môi trường và hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Trong năm 2026, các cấp Hội đã xây dựng 48 mô hình bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại Rú Chá - Cồn Tè, hội viên nông dân cùng người dân và du khách giữ gìn cảnh quan ở khu du lịch cộng đồng.

Trên số báo này, bài “Tính toán lại sản phẩm cho mùa khách mới” ở trang 5 đề cập kế hoạch cơ cấu lại sản phẩm du lịch của thành phố giai đoạn 2027-2030. Bên cạnh trải nghiệm di sản cung đình, Huế ưu tiên du lịch đêm, du lịch mùa mưa và các hoạt động trên sông Hương, vùng đầm phá. Từ phía doanh nghiệp, một phương án đang được tính đến là kết nối Rú Chá với Dương Nỗ hoặc Cầu ngói Thanh Toàn để xây dựng hành trình buổi chiều, đưa du khách chèo thuyền, thả lưới và nấu ăn cùng người dân.

Trang 5 với các bài viết về Du lịch - Y tế .

Ở trang Đời sống - Xã hội, bài “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư” ghi lại không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Xuân Hòa, phường Kim Long. Từ việc hỗ trợ người dân vay vốn làm ăn, khen thưởng học sinh đến tuyến đường cờ “Ông và cháu” trên đường Sư Vạn Hạnh, bài viết cho thấy tình làng nghĩa xóm được vun đắp bằng những việc làm hằng ngày. Tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trịnh Mạnh Linh biểu dương sự đồng thuận của người dân sau sáp nhập và đề nghị phát huy vai trò tự quản ở khu dân cư.

“Sửa đổi Luật Phòng cháy chữa cháy" là bài viết phản ảnh về việc giảm thủ tục, không giảm trách nhiệm” ở trang 7 đặt vấn đề cải cách thủ tục gắn với trách nhiệm duy trì an toàn trong quá trình hoạt động. Từ thực tế ở Huế, bài viết đề cập việc hướng dẫn các cơ sở lưu trú, nhà ở kết hợp kinh doanh và công trình tại những khu vực có đường tiếp cận hoặc nguồn nước chữa cháy hạn chế lựa chọn giải pháp phù hợp với hiện trạng.

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