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Mời đón đọc Huế ngày nay số 547, phát hành ngày 10/10

HNN.VN - Nổi bật trên trang 1, Báo thông tin Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến kiểm tra công tác trực ban ứng phó mưa lớn. Nội dung nhấn mạnh việc phát huy các hệ thống quan trắc, giám sát mưa và nền tảng Hue-S, bảo đảm thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai được chuyển tải nhanh chóng, chính xác đến chính quyền và người dân.

Đón đọc Huế ngày nay số 546, phát hành ngày 9/10Đón đọc Huế ngày nay số 545, phát hành ngày 8/10Đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 93, phát hành ngày 8/10

 

 

Các thông tin nổi bật trên trang nhất phát hành ngày 10/10.

Cũng trên trang 2, bài “Góp ý hoàn thiện các dự án luật từ thực tiễn ở Huế” phản ánh hội nghị do Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức. Các ý kiến tập trung vào tính thống nhất, khả thi của quy định về an ninh dữ liệu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Việc đơn giản hóa thủ tục phải đi cùng xác định rõ trách nhiệm và bảo đảm an toàn.

Bài “Chủ động nguồn hàng trước mùa mưa bão” ghi nhận sự chuẩn bị của các doanh nghiệp bán lẻ, phân phối. Bên cạnh tăng hàng dự trữ, các đơn vị xây dựng phương án vận chuyển, tiếp ứng khi giao thông chia cắt. Đáng chú ý là phương án “dự trữ mềm”: địa phương thỏa thuận trước với doanh nghiệp về hàng hóa, địa điểm tập kết và thời gian cung ứng, triển khai theo nhu cầu khi có tình huống.

Trang 3 có bài “Mốc son rực rỡ Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội”, ôn lại thời khắc tiếp quản, giải phóng Thủ đô ngày 10/10/1954. Báo đồng thời thông tin Huế công bố, đưa vào hoạt động ba nền tảng số: Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư, nhằm tăng tương tác với người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trang kinh tế với nhiều thông tin đáng chú ý . 

Trên trang Kinh tế, bài “Nâng cao hiệu quả quản trị từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu số” cho thấy Huế đang chuyển từ xây dựng hạ tầng sang kết nối, khai thác và tái sử dụng dữ liệu. Theo bài viết, từ đầu năm 2026, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính đã tiếp nhận hơn 270.000 hồ sơ; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 96,97%.

Trang Văn hóa - Giáo dục giới thiệu cuộc trao đổi “Phát huy lợi thế di sản Huế trong đào tạo nghệ thuật” với TS. Phan Lê Chung. Bài viết đề cập việc đưa hoa văn, hiện vật, kiến trúc và câu chuyện văn hóa Huế vào quá trình đào tạo, giúp sinh viên phát triển ý tưởng sáng tạo mới. Nhà trường mong muốn có cơ chế đặt hàng đào tạo, nghiên cứu và sản phẩm nghệ thuật phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa.

Trên trang Bạn đọc - Pháp luật, bài “Thi công đường công vụ cầu sông Bồ: Cần làm rõ việc tận thu, sử dụng cát, sỏi lòng sông” phản ánh ghi nhận tại hiện trường và ý kiến của nhà thầu, chủ đầu tư. Bài đặt ra yêu cầu kiểm tra nguồn gốc vật liệu, phạm vi đào vét và căn cứ cho phép, bảo đảm quản lý tài nguyên và an toàn khu vực thi công.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


Báo Huế ngày nay
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