Đón đọc Huế ngày nay số 548, phát hành ngày 12/10

Trang nhất Huế ngày nay số 548

Hiện nay, TP. Huế đang đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí cho toàn dân. Đây không chỉ là nhiệm vụ mang tính hành chính, mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy chăm sóc sức khỏe từ bị động điều trị sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe lâu dài cho mỗi người dân. Theo kế hoạch của UBND thành phố, chương trình được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn với mục tiêu đưa người dân đến gần hơn với dịch vụ y tế. Điều cốt lõi không dừng lại ở số người được khám, mà là hiệu quả sau mỗi lần khám - nơi các nguy cơ bệnh tật được phát hiện sớm, người dân được tư vấn và theo dõi sức khỏe liên tục.

Trên trang 2, điểm nhấn có bài viết “Du lịch lan tỏa động lực tăng trưởng”. Huế xác định du lịch - dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn. Trong kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) giao Huế phấn đấu đón khoảng 2,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tăng 31,5% so với năm 2025. Đây vừa là mục tiêu, vừa là phép thử đối với khả năng chuyển hóa lợi thế du lịch thành doanh thu, cơ hội đầu tư và sức lan tỏa tới nhiều ngành kinh tế khác.

Những thông tin được đăng tải trên trang hai

Theo tác giả, phát triển du lịch Huế không thể chỉ là câu chuyện riêng của ngành du lịch mà cần được nhìn nhận như một phần của chiến lược phát triển kinh tế thành phố. Ở đó có sự tham gia của nhiều ngành, lĩnh vực và cộng đồng doanh nghiệp. Khi khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và mỗi khoản chi tiêu kết nối được với nhiều chủ thể trong nền kinh tế, giá trị của du lịch sẽ không dừng lại ở hững con số về lượt khách. Đó mới thực sự là biến lợi thế du lịch thành động lực tăng trưởng thực chất cho thành phố.

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay số 548 còn đăng tải nhiều thông tin quan trọng khác, gồm: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo quỹ đạo phát triển mới cho Huế; Phát huy vai trò giám sát từ cơ sở; Đi tìm tên cho người đã khuất; Hóa Châu đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em; Sẵn sàng phương án giữ gìn vệ sinh đô thị mùa mưa lũ; Đi Huế để… ăn; Giúp người trẻ tỉnh táo và bản lĩnh trên không gian mạng; Sớm khắc phục tình trạng nhếch nhác đường Phạm Văn Đồng…

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