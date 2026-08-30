Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam - Hàn Quốc

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc trên môi trường số.

Mô hình được giới thiệu nhằm giải quyết bài toán kéo dài hành trình kết nối doanh nghiệp trước, trong và sau các chương trình triển lãm trực tiếp, qua đó duy trì dữ liệu, sự hiện diện và cơ hội giao thương liên tục trên nền tảng số.

Trong mô hình này, CHUNGYONG23 Corp. đóng vai trò là chủ thể phát triển chương trình và hệ sinh thái kết nối. Trong đó, Arobid.com là đơn vị cung cấp, vận hành hạ tầng số phục vụ xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và kết nối B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp).

Mô hình chuyển đổi chuỗi xúc tiến từ vài ngày sự kiện thành 365 ngày hiện diện số. Từ sự kiện trực tiếp hình thành dữ liệu, dữ liệu hỗ trợ tìm kiếm và kết nối phù hợp, kết nối mở ra cơ hội kinh doanh và tiếp tục phát triển thành quan hệ giao thương bền vững.

Cách tiếp cận này đặt dữ liệu vào vị trí trung tâm, giúp thông tin về năng lực cung ứng, nhu cầu mua bán và hợp tác được số hóa toàn diện. Thông qua nền tảng Arobid, các hoạt động xúc tiến được kết nối thành một quá trình thống nhất thay vì tồn tại riêng biệt theo từng sự kiện đơn lẻ.

Thông qua chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027, các chương trình triển lãm do CHUNGYONG23 tổ chức hoặc đồng tổ chức như: HCMC K-Brand Expo, Mega Us Expo, Global Business Networking Showcase sẽ từng bước được kết nối vào trung tâm số (Hub) chung.

Mỗi sự kiện trực tiếp đóng vai trò là một điểm tạo thêm dữ liệu và cơ hội cho toàn hệ sinh thái. Doanh nghiệp có thể xây dựng hồ sơ số, giới thiệu sản phẩm, công bố nhu cầu mua hàng, tìm kiếm nhà phân phối và tiếp cận đối tác phù hợp trên nền tảng.

Chia sẻ về định hướng công nghệ, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com, cho biết chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại và đầu tư là phương thức hiệu quả giúp doanh nghiệp xây dựng hiện diện số, tiếp cận thị trường và duy trì kết nối bền vững theo tinh thần thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Trần Văn Chín khẳng định chuyển đổi số trong xúc tiến cần được nhìn nhận như quá trình biến các tương tác kinh doanh thành dữ liệu có thể tiếp tục khai thác lâu dài. Arobid lựa chọn trao quyền hạ tầng số dùng chung cho các tổ chức có uy tín, sở hữu mạng lưới để phát huy tối đa hiệu quả dữ liệu, trước mắt phục vụ kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc và tiếp tục mở rộng ra khu vực ASEAN.

https://nhandan.vn/ra-mat-trung-tam-so-thuc-day-ket-noi-giao-thuong-viet-nam-han-quoc-post985370.html