Định vị thương hiệu, mở rộng thị trường

Hương quê về phố

Gian hàng của nông dân các xã vùng cao luôn có khá đông khách ghé mua. Thịt heo, gà, vịt, cam, ổi, mật ong... những sản vật được làm ra từ chính đời sống sản xuất của người dân vùng cao trở thành những mặt hàng được nhiều người quan tâm.

Để kịp đưa sản phẩm từ A Lưới về Huế, Nguyễn Thị Quỳnh, thành viên Hội Nông dân xã A Lưới 3 và người thân đã thức dậy từ 4 giờ sáng. Sau khi mổ lợn, sơ chế và chuẩn bị hàng hóa, khoảng 5 giờ sáng, những sản vật của núi rừng bắt đầu theo chuyến xe về phố.

Vừa thoăn thoắt chia thịt cho khách, chị vừa vui vẻ kể về hành trình đưa sản phẩm đến phiên chợ. “Phiên chợ nông sản là dịp để những cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống như chúng tôi có cơ hội quảng bá sản phẩm đến các địa phương khác trong thành phố. Hy vọng sản phẩm được nhiều người biết đến hơn, từ đó có thêm những đơn đặt hàng mới”, chị Quỳnh chia sẻ.

Ở một gian hàng khác, những chiếc bánh Aquat của đồng bào Pa Kô cũng thu hút sự chú ý của khách tham quan. Chị Nguyễn Thị Thùy (xã A Lưới 5) nói rằng, với người Pa Kô, bánh Aquat không đơn thuần là một món ăn truyền thống mà còn là một phần ký ức văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trong đời sống hôm nay, khi những món ăn hiện đại ngày càng phong phú, bánh Aquat vẫn có một chỗ đứng riêng trong văn hóa ẩm thực của người Pa Kô. Đặc biệt, trong các lễ cưới truyền thống, bánh Aquat là lễ vật không thể thiếu. Những chiếc bánh được trao trong ngày vui không chỉ là món quà mà còn gửi gắm lời chúc về một cuộc sống hạnh phúc, bền lâu.

Nông dân xã A Lưới 5 giới thiệu bánh Aquat tại phiên chợ.

“Đưa bánh Aquat đến phiên chợ cũng là đưa một phần văn hóa Pa Kô đến gần hơn với người dân và du khách. Từ một món bánh của bản làng, sản phẩm có thêm cơ hội được biết đến như là một sản vật có câu chuyện, có giá trị văn hóa và có khả năng trở thành một sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương”, chị Thùy chia sẻ.

Mở đường cho nông sản vươn xa

Không chỉ các sản phẩm vùng cao, những mặt hàng trái cây, thực phẩm và đặc sản của các địa phương trong thành phố cũng tạo sức hút riêng. Thanh trà Thủy Biều, cam Nam Đông, đu đủ, chuối, ớt xiêm, măng rừng, các loại lá khô và trà... có sức mua tăng mạnh. Những sản phẩm vốn rất đỗi quen thuộc với người Huế khi xuất hiện trong không gian phiên chợ là dịp để giới thiệu và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng.

Chị Nguyễn Mộng Quỳnh, phường Thuận Hóa, cho biết chị khá yên tâm khi lựa chọn thực phẩm tại phiên chợ. Từ lần đầu được tổ chức, chị đã tìm mua các loại nông sản, đặc sản Huế và giới thiệu cho bạn bè cùng đến tham quan, mua sắm.

Với 40 gian hàng, Phiên chợ Nông sản Huế 2026 tạo nên một không gian tương đối đầy đặn về sản phẩm và vùng miền. Mỗi gian hàng là một lát cắt của sản xuất nông nghiệp Huế, từ sản phẩm tươi đến hàng chế biến, từ sản vật miền núi đến những đặc sản vùng biển, đồng bằng. Qua đó, người tiêu dùng không chỉ mua sản phẩm mà còn có thêm cơ hội tìm hiểu về nơi sản phẩm được làm ra, cách thức sản xuất và câu chuyện phía sau mỗi mặt hàng. Đây cũng là cơ hội để nông dân, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất nhìn lại chính sản phẩm của mình.

Hiện nay, Hội Nông dân thành phố đang quản lý 23 sản phẩm có thương hiệu, nhãn hiệu và đã chuyển giao cho hội nông dân các xã, phường quản lý; đồng thời duy trì việc khai thác, quản lý các nhãn hiệu nông đặc sản địa phương. Các sản phẩm OCOP từng bước ổn định thị trường, tạo được chỗ đứng và khẳng định thương hiệu.

Theo TUV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Chí Quang, phiên chợ chỉ là bước khởi đầu. Để nông sản địa phương phát triển bền vững, cần những kế hoạch dài hơi hơn, cùng sự đầu tư đồng bộ về chất lượng, thương hiệu, khoa học công nghệ, bao bì, thị trường và khả năng kết nối tiêu thụ. Hội Nông dân TP. Huế sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, trong đó có Sở Khoa học và Công nghệ, để nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP, từng bước đưa nông đặc sản địa phương trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao hơn cho người sản xuất.

“Phiên chợ Nông sản Huế được duy trì hằng năm đã trở thành một điểm kết nối giữa sản xuất, tiêu dùng, quảng bá và phát triển thương hiệu. Quan trọng hơn, hoạt động này góp phần khuyến khích nông dân thay đổi tư duy sản xuất, chú trọng chất lượng thay vì chỉ chạy theo sản lượng”, đồng chí Nguyễn Chí Quang cho biết.