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Thế giới

Căng thẳng Trung Đông leo thang: Giá dầu đảo chiều tăng

ClockThứ Năm, 30/07/2026 14:27
Thị trường năng lượng thế giới một lần nữa nóng lên khi hàng loạt diễn biến mới tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu trong thời gian tới.

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Tàu chở hàng và tàu chở dầu ở eo biển Hormuz ngày 25/2/2026 - Ảnh: AFP 

Thỏa thuận ngừng bắn không chính thức giữa Mỹ và Iran đã chính thức chấm dứt sau 4 ngày, khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan nhằm đáp trả các động thái của Washington nhắm vào lợi ích của Tehran. IRGC cũng tuyên bố đã can thiệp quân sự để ngăn chặn 3 tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Đáp trả ngay sau đó, Mỹ nâng mức cảnh báo an ninh tại Trung Đông lên báo động đỏ. Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 29/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Không chỉ dừng lại ở nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, thị trường còn bắt đầu lo ngại rủi ro lan sang các tuyến xuất khẩu dầu thay thế của khu vực. Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí và hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ khiến giới đầu tư đánh giá khả năng duy trì nguồn cung của Trung Đông có thể bị suy giảm nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Đặc biệt, hệ thống đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia với công suất khoảng 7 triệu thùng/ngày, vốn được xem là "phương án dự phòng" để vận chuyển dầu ra Biển Đỏ khi eo biển Hormuz gặp gián đoạn, cũng được đặt trong trạng thái rủi ro cao hơn.

Bên cạnh đó, hàng loạt yếu tố khác cũng góp phần củng cố kỳ vọng nguồn cung dầu sẽ tiếp tục bị thắt chặt trong thời gian tới, như việc Washington chuẩn bị áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran, lực lượng Houthi cân nhắc thu phí các tàu đi qua eo biển Bab el-Mandeb, hay khả năng OPEC+ tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong ba tháng cuối năm sau khi hoàn tất lộ trình khôi phục sản lượng đã cắt giảm trước đó.

Trong bối cảnh những rủi ro địa chính trị liên tiếp gia tăng, thị trường đã nhanh chóng nâng mức phần bù rủi ro đối với giá dầu, bất chấp nguồn cung thực tế chưa ghi nhận sự gián đoạn trên diện rộng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/7, giá dầu Brent tăng gần 8% lên 90,7 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 6,6% lên 84,4 USD/thùng.

Ngoài những căng thẳng tại Trung Đông, giá dầu còn được hỗ trợ bởi báo cáo tồn kho hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Trái với dự báo chỉ giảm nhẹ khoảng 1 triệu thùng của thị trường, dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ bất ngờ giảm tới 7,2 triệu thùng, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 9/2018.

Đồng thời, Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của Mỹ tiếp tục duy trì ở vùng thấp sau nhiều tháng liên tiếp sụt giảm, trong khi lượng dầu lưu trữ tại Cushing - điểm giao nhận của hợp đồng dầu WTI - cũng giảm xuống mức thấp nhất trong gần 12 năm.

Diễn biến này cho thấy lượng dầu dự phòng tại Mỹ đang thu hẹp đáng kể, qua đó làm gia tăng lo ngại về khả năng ứng phó của thị trường trước các cú sốc nguồn cung nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa: Căng thẳngTrung Đôngleo thang
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