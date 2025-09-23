Khởi công xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Trao tặng Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Ngôi nhà được khởi công tại thôn Ta Lu, xã Nam Đông. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà dự trù khoảng 149,4 triệu đồng, trong đó LĐLĐ thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và các nguồn xã hội hóa đóng góp. Ngôi nhà dự định khánh thành sau hai tháng thi công.

Anh Hồ Văn Rê (sinh năm 1992) có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Gia đình hiện đang ở chung trong ngôi nhà cũ của bố mẹ, diện tích chật hẹp, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Bố mẹ anh Rê tuổi cao, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động. Hai con còn nhỏ, vợ anh Rê chưa có việc làm, mọi gánh nặng kinh tế đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của anh Rê.

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, đồng hành cùng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; giúp đoàn viên, người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với đơn vị.