Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền:

Phát hiện nhiều loài động vật hoang dã nguy cấp và cực kỳ nguy cấp

HNN.VN - Thông tin từ Giám đốc Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên (DTTN) Phong Điền - Lê Văn Hướng, chiều 17/5, Ban quản lý Khu DTTN Phong Điền phối hợp với Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt thực hiện đợt đặt hệ thống bẫy ảnh trong khu vực chủ đích để giám sát các loài loài động vật hoang dã (ĐVHD) và các loài chim trĩ nhằm ghi nhận số lượng quần thể của các ĐVHD nói chung, các loài chim trĩ nói riêng tại Khu DTTN Phong Điền. Qua đó, đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài nguy cấp và cực kỳ nguy cấp.

 Trĩ sao - loài ở mức cực kỳ nguy cấp xuất hiện trong rừng tự nhiên thuộc Khu DTTN Phong Điền

Qua kết quả định danh loài và phân tích dữ liệu bẫy ảnh giám sát cho thấy, có ít nhất 51 loài ĐVHD được ghi nhận ở 3 tiểu khu thuộc địa phận quản lý của Khu DTTN Phong Điền. Trong đó, có 1 loài ở mức cực kỳ nguy cấp (CR) là trĩ sao Rheinardia ocellata, 2 loài ở mức nguy cấp (EN) gồm thỏ vằn Nesolagus timminsi và cầy vằn bắc Chrotogale owstoni, 3 loài ở mức sắp nguy cấp (VU) gồm khỉ đuôi lợn Macaca leonina, khỉ mặt đỏ Macaca arctoides và sơn dương Capricornis sumatraensis nằm trong danh lục đỏ IUCN. Ngoài ra, bẫy ảnh đã ghi nhận sự có mặt các nhóm loài động vật khác như thủ nhỏ, chuột, chim…

Trong tổng số 70 máy bẫy ảnh được cài đặt trên 3 tiểu khu giám sát các loài ĐVHD, kết quả phân tích số liệu cho thấy tiểu khu 38 ghi nhận số lượng loài ĐVHD nhiều nhất, với 38 loài chiếm 74,51% trong tổng số loài ghi nhận, tiểu khu 33 với 36 loài chiếm 70,59% và thấp nhất là tiểu khu 37 với 35 loài chiếm 68,63%.

Các loài gồm khỉ đuôi lợn Macaca leonina, khỉ mặt đỏ Macaca arctoides, thỏ vằn Nesolagus timminsi, cầy vằn bắc Chrotogale owstoni, cầy móc cua Herpestes urva, cầy vòi hương Paradoxurus hermaphroditus, nhím bờm Hystrix brachyura… đều được ghi nhận ở tất cả 3 tiểu khu giám sát. Các loài ở mức cực kỳ nguy cấp như trĩ sao Rheinardia ocellata được ghi nhận ở 2/3 tiểu khu giám sát, trong khi các loài nguy cấp như thỏ vằn Nesolagus timminsi, cầy vằn bắc Chrotogale owstoni được ghi nhận ở cả 3 tiểu khu giám sát.

Thỏ vằn, loài ở mức nguy cấp được phát hiện tại Khu DTTN Phong Điền

Khu DTTN Phong Điền có tổng diện tích 40.760,47 ha, gồm 43 tiểu khu nằm trên địa bàn phường Phong Điền, xã A Lưới 1 và A Lưới 5, với mục tiêu bảo vệ, duy trì và phát triển hệ sinh thái rừng tự nhiên vùng đất thấp tại Trung Trường Sơn, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn, góp phần duy trì nguồn nước cho các con sông quan trọng của thành phố Huế. Đồng thời, bảo vệ sự đa dạng sinh học, quần thể của các loài động thực vật quý hiếm, các loài đặc hữu, các loài đang bị đe dọa.

Các cuộc khảo sát thực địa gần đây đã xác định được tầm quan trọng về đa dạng sinh học của Khu DTTN Phong Điền với 75 loài thú, 208 loài chim, 43 loài bò sát và lưỡng cư, cùng 815 loại thực vật. Nhiều loài trong số này đã được quốc tế và Việt Nam công nhận là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao cần phải bảo vệ. Do vậy, Khu DTTN Phong Điền được ghi nhận như một khu vực đa dạng sinh học trọng điểm toàn cầu bởi vì tầm quan trọng về đa dạng các loài chim và động vật có vú, là hành lang bảo tồn ưu tiên. Đây là một trong những nơi cư trú cuối cùng của loài gà lôi lam mào trắng kể từ khi loài này được phát hiện trở lại vào năm 1996.

Tin: Bá Trí. Ảnh: Khu DNTT Phong Điền
Phát huy vai trò cộng đồng trong bảo tồn đa dạng sinh học bền vững

Ngày 30/1, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF - Việt Nam) tổ chức “Diễn đàn truyền thông huy động sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong bảo tồn đa dạng sinh học bền vững” thuộc khuôn khổ dự án MiB - GBF.

Quyết liệt hơn với nạn săn bắt chim trời

Báo Huế ngày nay từng có một số bài viết phản ánh vấn đề bảo vệ chim trời mùa di cư, tuy nhiên, tình trạng tái diễn nạn săn bắt chim trời kiểu tận diệt đến nay vẫn còn nhiều trăn trở. Đáng chú ý, những cánh đồng ở các địa phương phía nam của thành phố Huế được xem là “điểm nóng” khi các đối tượng lợi dụng mùa chim di cư, bất chấp quy định pháp luật để săn bắt các loài chim trời theo kiểu tận diệt. Mong muốn giải quyết dứt điểm, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn.

Giải pháp tài chính bền vững cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học

Phân tích và đánh giá hiện trạng các cơ chế tài chính công, các tổ chức tín dụng, các dự án phát triển, đầu tư tư nhân cũng như cơ hội và thách thức trong việc huy động, sử dụng nguồn tài chính bền vững cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển sinh kế là mục tiêu tại Hội thảo Đánh giá cơ chế tài chính bền vững cho hành lang đa dạng sinh học hai khu dự trữ thiên nhiên Sao La và Phong Điền, do Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Hội Chủ rừng Phát triển bền vững TP. Huế (HUE-FOSDA) tổ chức, diễn ra ngày 16/9.

