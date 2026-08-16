Cuối tháng 7 vừa qua, phường Thuận Hóa hoàn thành việc bầu Tổ trưởng tổ dân phố (TDP) nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 30 TDP. Điểm đặc biệt trong đợt này là lần đầu tiên hình thức biểu quyết điện tử bằng mã QR được triển khai đồng loạt, thay cho cách biểu quyết truyền thống.

Tại TDP 23, ngay từ đầu giờ, hội trường đã có khá đông người dân đến tham dự hội nghị cộng đồng dân cư. Trong hội trường, nhiều người dân cầm điện thoại trên tay, chăm chú thực hiện các bước biểu quyết. Các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn TDP 23 kiên nhẫn hướng dẫn cử tri từ thao tác quét mã QR, đăng nhập hệ thống đến xác nhận thông tin và hoàn tất biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Mộng Thúy, người dân TDP 23 cho biết, đây là lần đầu bản thân thực hiện biểu quyết bằng điện thoại nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Lúc đầu chưa biết phải làm thế nào, nhất là thao tác quét mã và đăng nhập, nhờ các bạn trẻ hướng dẫn từng bước nên bà đã làm được.

Anh Dương Đình Thuận, Bí thư Chi đoàn TDP 23 chia sẻ: Với những người chưa quen công nghệ, việc hướng dẫn phải thật cụ thể, dễ hiểu; quan trọng nhất là giúp người dân tự tin khi thực hiện quyền biểu quyết của mình.

Theo anh Đỗ Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư Đoàn phường Thuận Hóa, việc ứng dụng biểu quyết điện tử tại 30 TDP là bước tiến trong xây dựng chính quyền số, xã hội số. Trong đó, đoàn viên, thanh niên và tổ công nghệ số cộng đồng trở thành cầu nối, giúp người dân, nhất là người cao tuổi, tiếp cận công nghệ thuận lợi hơn.

Đây cũng là một trong nhiều phần việc được tuổi trẻ Thuận Hóa triển khai thông qua Chiến dịch “Mùa hè số”. Các đội hình thanh niên trực tiếp đến từng khu dân cư, hộ gia đình hỗ trợ chuẩn hóa thông tin dân cư, cập nhật địa chỉ số; hướng dẫn sử dụng Hue-S, Viettel Tammi, eTax Mobile và các tiện ích số.

Không riêng Thuận Hóa, trong 55 ngày cao điểm “Mùa hè số” năm 2026, các cấp bộ Đoàn thành phố đã huy động hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ làm các thủ tục cấp căn cước cho trẻ từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi và sử dụng sổ sức khỏe điện tử. Với cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, bố trí đoàn viên hỗ trợ tại các trung tâm phục vụ hành chính công, màu áo xanh đang trở thành hình ảnh quen thuộc trong hành trình đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.

Trong công việc chuyên môn, tinh thần tiên phong của đoàn viên, thanh niên được cụ thể qua việc chủ động học hỏi, làm chủ công nghệ và tìm cách ứng dụng những công cụ mới để nâng cao hiệu quả công việc. Hội thi khối cán bộ, công chức trẻ TP. Huế lần thứ I với chủ đề “AI - Trợ lý công vụ” được tổ chức đầu tháng 7 vừa qua là một minh chứng rõ nét.

Tại Bảng S dành cho các giải pháp, đề án, sản phẩm sáng tạo ứng dụng AI trong công tác chuyên môn, Chi đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố xuất sắc giành Giải Nhất với sản phẩm “Ứng dụng AI nâng cao hiệu quả quản lý văn bản và điều hành”.

Anh Nguyễn Phước Gia Huy, Phó Bí thư Chi đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố - Trưởng nhóm thực hiện cho biết: Sản phẩm tích hợp AI vào hệ thống quản lý văn bản và điều hành TP. Huế - “bàn làm việc điện tử” của cán bộ, công chức, viên chức hỗ trợ xử lý văn bản, điều hành công việc, qua đó rút ngắn thời gian, giảm áp lực và nâng cao hiệu suất. AI không chỉ là công nghệ để nghiên cứu mà cần trở thành công cụ giải quyết những vấn đề cụ thể trong công việc hằng ngày.

Thông qua phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, các cấp bộ Đoàn khuyến khích đoàn viên, thanh niên đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, từng bước biến những ý tưởng mới thành các sản phẩm, mô hình có giá trị thực tiễn. Đây cũng là cách tuổi trẻ cụ thể hóa tinh thần tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Một trong những kết quả tiêu biểu là công trình thanh niên “Bản đồ số hóa hoạt động của Thành đoàn và 45 tổ chức Đoàn trực thuộc” được đưa vào vận hành, góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành và giới thiệu các mô hình, công trình, phần việc thanh niên trên môi trường số.

Trong trường học, Hội thi Tin học trẻ TP. Huế cùng các hoạt động trải nghiệm STEM, Robotics, lập trình, khoa học kỹ thuật và các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học tạo môi trường để học sinh, sinh viên tiếp cận công nghệ, tự tìm tòi và phát triển những sản phẩm phục vụ học tập, đời sống.

Ở lĩnh vực khởi nghiệp, công nghệ cũng ngày càng trở thành công cụ quan trọng để thanh niên nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Thông qua các chương trình tập huấn, tọa đàm, diễn đàn khởi nghiệp, đoàn viên, thanh niên được tiếp cận kiến thức về kinh tế số, thương mại điện tử và ứng dụng khoa học kỹ thuật, từng bước đưa những ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn.

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn, tuổi trẻ thành phố đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo để đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, nổi bật như các đội hình “Bình dân học vụ số”, thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, “Tuyến kiệt 4.0” và Chiến dịch “Mùa hè số” năm 2026.

Các đội hình thanh niên trực tiếp đến khu dân cư, TDP, thôn, bản, hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, người yếu thế và người dân khu vực nông thôn sử dụng Hue-S, VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số thiết yếu.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thành đoàn Huế xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, các mô hình trên tiếp tục được mở rộng triển khai, đồng thời khuyến khích đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, ứng dụng AI, dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) vào học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh.

“Chúng tôi kỳ vọng mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ làm chủ công nghệ mà còn tạo ra giá trị trên môi trường số, góp phần hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao và thúc đẩy kinh tế số của TP. Huế phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới”, anh Nguyễn Thanh Hoài nhấn mạnh.