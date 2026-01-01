Kiện toàn Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia trước ngày 15/1/2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia. (Ảnh: VGP)

Theo đó, để chuẩn bị cho công tác tổng kết nhiệm kỳ và ra mắt Ủy ban An ninh hàng không mới dự kiến tổ chức trong tháng 1/2026, xây dựng kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ bao gồm:

Bộ Công an đề xuất kiện toàn mô hình, tổ chức hoạt động của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, Văn phòng Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia bảo đảm đúng chức năng nhiệm vụ, tinh gọn, hiệu quả, hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

Tổ chức tăng cường biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an ninh hàng không trong dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2026 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo tiền đề vững chắc cho công tác bảo đảm an ninh hàng không trong dịp Hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Việt Nam.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp các điều ước, hiệp định quốc tế.

Trước mắt, cần khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng hiện có trong công tác bảo đảm an ninh hàng không; về lâu dài cần rà soát, nghiên cứu triển khai dự án hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm an ninh hàng không, bảo đảm thuận lợi, an toàn, hiện đại, văn minh.

Chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các địa phương, các doanh nghiệp cảng hàng không trên phạm vi cả nước xây dựng, hoàn thiện phương án phòng tránh khủng bố, kế hoạch khẩn nguy đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.