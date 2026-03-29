Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND thành phố khóa VIII; lãnh đạo UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại diện các sở, ban, ngành cùng các đại biểu HĐND vừa trúng cử.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Đồng chí Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND thành phố khoá VIII, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố (khóa XV) chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND sẽ tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố và thành lập các ban HĐND. HĐND nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét quy chế làm việc và kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong nhiệm kỳ. HĐND thành phố cũng sẽ thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội...

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố (khóa XV) nhấn mạnh, kỳ họp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển của địa phương trong cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Lê Trường Lưu đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, thảo luận thấu đáo các nội dung quan trọng, đồng thời sáng suốt lựa chọn những người đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đảm nhiệm các chức danh của HĐND, UBND thành phố.

Tiếp đó, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 trình bày báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo báo cáo, có 53 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố, bảo đảm đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần; tỷ lệ phiếu bầu bình quân đạt 88,37%, trong đó có 25 đại biểu đạt tỷ lệ trên 90%. Về cơ cấu, có 7 đại biểu nữ (13,21%), 2 đại biểu là người dân tộc thiểu số (3,77%), 5 đại biểu dưới 40 tuổi (9,43%), 2 đại biểu ngoài Đảng (3,77%) và 3 đại biểu là người theo tôn giáo (5,66%).

Về kinh nghiệm, có 23 đại biểu tái cử (43,40%), 27 đại biểu lần đầu tham gia (50,94%) và 3 đại biểu đã từng tham gia HĐND (5,66%).

Về trình độ chuyên môn, đa số đại biểu có trình độ cao, với 42 người có trình độ sau đại học (79,25%), gồm 8 tiến sĩ và 34 thạc sĩ; 10 đại biểu có trình độ đại học (18,87%) và 1 đại biểu có trình độ dưới đại học (1,88%). Đáng chú ý, có 2 đại biểu có học hàm giáo sư và phó giáo sư.

Về trình độ lý luận chính trị, có 47 đại biểu đạt trình độ cao cấp (88,68%), 2 đại biểu trình độ cử nhân (3,77%) và 2 đại biểu trình độ trung cấp (3,77%).

Đồng chí Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố (khóa XV) phát biểu khai mạc

HĐND thành phố cũng đã thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với 53 đại biểu trúng cử.

Ngay sau đó, Thường trực HĐND thành phố đã trao Giấy chứng nhận cho các đại biểu, ghi nhận sự tín nhiệm của cử tri và chính thức xác lập trách nhiệm của mỗi đại biểu trước Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung chúc mừng 53 đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX được cử tri tín nhiệm, đồng thời khẳng định đây là vinh dự lớn lao đi đôi với trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: Trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, đề nghị HĐND thành phố khóa IX phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để bầu giữ các chức danh chủ chốt; luôn đặt lợi ích chung của thành phố lên trên hết, phục vụ Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Định hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy yêu cầu khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành đầy đủ quy chế làm việc và xây dựng chương trình công tác khoa học, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh hiện đại hóa hoạt động của HĐND theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai “kỳ họp không giấy tờ” gắn với chuyển đổi số.

HĐND thành phố cần chủ động thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Hoạt động giám sát phải được tăng cường, nhất là theo dõi việc thực hiện các nghị quyết sau ban hành; đồng thời làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cũng yêu cầu tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thành ủy về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2025 - 2030; bảo đảm các nghị quyết của HĐND sát thực tiễn, có tính khả thi cao, thu hẹp khoảng cách giữa nghị quyết và hành động.

Trao Giấy chứng nhận cho các đại biểu

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND thành phố nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn; tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Đồng thời, UBND thành phố cần tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, bảo đảm đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Việc phối hợp giữa HĐND và UBND phải chặt chẽ, thường xuyên, từ khâu xây dựng đến tổ chức thực hiện chính sách; nâng cao chất lượng các tờ trình, đề án. UBND thành phố cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến giám sát, chất vấn của đại biểu HĐND; trong khi HĐND phát huy vai trò giám sát đồng thời đồng hành cùng UBND trong điều hành.

Đối với mục tiêu phát triển, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cho biết: Thành phố Huế đang bước vào giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2025 - 2030; do đó, cần tập trung triển khai hiệu quả các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, hướng tới nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, HĐND thành phố Huế khóa IX sẽ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng chính quyền địa phương ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ 2026 -2031.