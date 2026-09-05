Đại sứ Olivier Brochet: Việt Nam và Pháp hướng tới mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chiến lược

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trao đổi với báo chí ngày 4/9 - Ảnh: chinhphu.vn/TH

Trước chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet có cuộc gặp gỡ với báo chí chia sẻ về quan hệ hai nước cũng như kỳ vọng về chuyến thăm.

Pháp mong muốn đồng hành cùng các dự án lớn của Việt Nam

Đại sứ Olivier Brochet cho biết, chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng vừa củng cố, mở rộng quan hệ song phương, vừa mở ra những hướng hợp tác mới, gồm năng lượng, giảm phát thải carbon, khoáng sản thiết yếu, nghiên cứu và đào tạo.

Hai bên dự kiến tổng kết việc triển khai các dự án hợp tác hiện có, trong đó có các cam kết của Pháp trong khuôn khổ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) hỗ trợ Việt Nam thực hiện chuyển dịch năng lượng. Thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), hơn 2/3 nguồn ngân sách Pháp cam kết đã được triển khai tại Việt Nam.

Pháp hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai của châu Âu tại Việt Nam. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp Pháp được kỳ vọng có thêm nhiều cơ hội tham gia các dự án quy mô lớn của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giao thông, đường sắt và năng lượng. Pháp mong muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển nền tảng công nghiệp và công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng.

Trong lĩnh vực y tế, hợp tác đang chuyển dần từ cung cấp dược phẩm, thiết bị sang chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao năng lực sản xuất trong nước. Dự án hợp tác giữa Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) và Tập đoàn Sanofi xây dựng nhà máy sản xuất vaccine tại Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu, Đại sứ Olivier cho biết.

Trong lĩnh vực hàng không, Airbus đã hợp tác với phần lớn các hãng hàng không Việt Nam, không chỉ thông qua các hợp đồng thương mại mà còn đào tạo nhân lực, hỗ trợ bảo trì, vận hành máy bay và hướng tới khả năng sản xuất một phần sản phẩm phục vụ lắp ráp máy bay tại Việt Nam.

Đối với lĩnh vực đường sắt, tập đoàn SNCF và Alstom của Pháp đang hợp tác, chia sẻ công nghệ và năng lực vận hành với Việt Nam. Pháp cũng hỗ trợ đào tạo cán bộ Việt Nam, trong đó có các chương trình đào tạo tại Ma-rốc. Đây là nơi Pháp từng hợp tác xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của châu Phi và chuyển giao để phía Ma-rốc hoàn toàn làm chủ, vận hành.

Trong lĩnh vực năng lượng, các doanh nghiệp Pháp đã hiện diện tại Việt Nam từ sớm và mong muốn mở rộng hợp tác về năng lượng tái tạo, gồm điện mặt trời, điện gió, thủy điện, các dự án phát thải carbon thấp, và hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Việt Nam và Pháp thúc đẩy quản trị không gian vì lợi ích chung

Đại sứ Olivier cho biết, Pháp đánh giá cao về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, bởi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tổ chức hội nghị này với mong muốn tìm kiếm một khuôn khổ pháp lý để khai thác hiệu quả và công bằng không gian vũ trụ.

Không gian vũ trụ hiện nay là một vấn đề hết sức quan trọng đối với sự phát triển của toàn cầu, vì vậy việc khai thác và quản lý không gian vũ trụ không nên phụ thuộc vào một vài nước lớn, mà là quyền lợi chung của tất cả các quốc gia trên thế giới.

Pháp mong muốn lắng nghe tiếng nói của Việt Nam và các quốc gia phương Nam, trong đó có những nước chưa phải là cường quốc về vũ trụ nhưng có mong muốn tiếp cận không gian trong tương lai, qua đó cùng xây dựng các quy tắc quản trị phù hợp với thực tiễn mới.

Việt Nam và Pháp có nhiều quan điểm tương đồng về các vấn đề quốc tế, cùng coi trọng chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, độc lập và chủ quyền của mỗi quốc gia.

Trên các diễn đàn quốc tế, hai nước đã có nhiều hoạt động phối hợp và chia sẻ quan điểm. Về vấn đề Biển Đông, Pháp nhất quán ủng hộ tự do hàng hải, hàng không.

Những dấu ấn sâu đậm về đất nước, con người Việt Nam

Sau gần 3 năm công tác tại Việt Nam, Đại sứ Pháp Olivier Brochet chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ với nhiều ấn tượng sâu đậm về đất nước và con người Việt Nam. Đại sứ chia sẻ ông đặc biệt ấn tượng với sự chân tình, sự cởi mở và nụ cười của người dân Việt Nam.

Chia sẻ về những chuyến đi đặc biệt tại Việt Nam, Đại sứ Olivier Brochet nhắc tới chuyến thăm Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ hồi tháng 5/2024, khi ông tháp tùng Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu (nay là Thủ tướng Pháp).

Đại sứ chứng kiến hình ảnh 3 cựu chiến binh Pháp, đều đã ngoài 90 tuổi, được những người lính trẻ Việt Nam ân cần dìu bước. Những cựu binh Pháp xúc động khi nhớ về những đồng đội của mình, nhưng cũng hạnh phúc khi chứng kiến diện mạo mới của Việt Nam.

Hình ảnh những cựu binh Pháp được những người lính Việt Nam trẻ tuổi hỗ trợ là biểu tượng cho một chặng đường dài mà hai nước đã đi qua. Lịch sử luôn được khắc ghi, nhưng không trở thành rào cản để Pháp và Việt Nam mở ra những chương mới trong quan hệ song phương. "Đó là một sự kiện có tính biểu tượng, nhưng cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy khả năng của chúng ta cùng nhau nhìn lại quá khứ để cùng hợp tác tốt hơn cho tương lai", Đại sứ nhấn mạnh.

Nhìn lại nhiệm kỳ, Đại sứ Olivier Brochet cho rằng một trong những kết quả quan trọng nhất trong quan hệ Việt Nam - Pháp là sự phát triển về chiều sâu, đặc biệt là việc củng cố lòng tin giữa hai nước. Đây là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.