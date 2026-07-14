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Thế giới

EU đề nghị Mỹ miễn thuế thêm nhiều loại hàng hóa

ClockThứ Sáu, 17/07/2026 08:57
Ngày 15/7, người phát ngôn Liên minh châu Âu (EU) về lĩnh vực thương mại Olof Gill cho biết, EU đã đề nghị Mỹ miễn thuế thêm một số mặt hàng của khối này, trong đó có phô mai và rượu vang.

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Cảng hàng hóa ở New Jersey, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo ông Gill, EU đã gửi cho Mỹ danh sách các mặt hàng: rượu vang, rượu mạnh, bia, phô mai, dầu ô liu, quả ô liu, cùng các thiết bị và dụng cụ y tế, mà EU tin rằng có thể được giảm thuế và hai bên đang thảo luận. Số lượng hàng hóa trong danh sách ước tính trị giá 115 tỷ euro (131 tỷ USD). Năm 2025, EU xuất khẩu sang Mỹ lượng hàng hóa trị giá 554 tỷ euro.

Năm 2025, EU và Mỹ đã đạt một thỏa thuận về thuế quan, trong đó áp mức thuế 15% đối với phần lớn mặt hàng xuất khẩu của EU sang Mỹ. Ngược lại, hàng hóa công nghiệp của Mỹ xuất khẩu sang liên minh 27 quốc gia này được hưởng mức thuế 0%.

EU đã thực thi thỏa thuận vào tháng 7 sau nhiều tháng trì hoãn chờ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ. Hiện EU muốn có thêm nhiều mặt hàng được miễn mức thuế 15%.

https://nhandan.vn/eu-de-nghi-my-mien-thue-them-nhieu-loai-hang-hoa-post976111.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: EUđề nghịMỹmiễn thuếhàng hóa
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