Hơn 1.000 đoàn viên hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và TP. Huế trao cờ lệnh phát động chương trình ra quân

Tham dự về phía Trung ương Đoàn có ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. Về phía TP. Huế có các UVTV: Hoàng Khánh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện các ban, ngành, đoàn thể liên quan cùng hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên.

Tại chương trình ra quân, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đã phát động triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường nhằm thực hiện đồng loạt "Ngày Chủ nhật xanh" trên toàn quốc và hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”; qua đó, thể hiện sự đồng bộ tham gia thực hiện của các cấp bộ Đoàn trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, đại diện Trung ương Đoàn còn trao tặng các mô hình cho TP. Huế gồm: Cộng đồng không rác thải nhựa; Cây xanh tạo cảnh quan; Phân loại rác tại nguồn và Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Trong khuôn khổ chương trình đã ra mắt 40 đội hình Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường đại diện cho 40 xã, phường trên địa bàn TP. Huế. Đây là lực lượng nòng cốt, thường xuyên đồng hành cùng cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần duy trì, phát huy hiệu quả và tính bền vững của các hoạt động bảo vệ môi trường.

Đoàn viên, thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh tại phường Vỹ Dạ

Song hành cùng hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường, Ban Tổ chức còn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội với những hoạt động như: Trao 20 phần quà ý nghĩa tới các gia đình có công với cách mạng; tặng 30 chiếc xe đạp cho các em thiếu nhi vượt khó học giỏi.

Ngay sau lễ ra quân là chuỗi các hoạt động hưởng ứng gồm: Trồng mới hơn 500 cây xanh và nhiều loại hoa tại khu vực quảng trường; xóa điểm đen ô nhiễm môi trường; tọa đàm “Thanh niên khởi nghiệp xanh và bền vững”...

Thông tin từ Trung ương Đoàn, chuỗi hoạt động lần này nhằm thiết thực hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2025 và lan tỏa sâu rộng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”; từ đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, hình thành thói quen sống xanh, sạch, đẹp hướng tới phát triển bền vững.