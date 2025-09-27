Thành lập Hội Cựu chiến binh khối UBND TP. Huế

Trao quyết định thành lập Hội CCB khối UBND TP. Huế

Hội CCB khối UBND thành phố được thành lập bao gồm 20 hội trực thuộc, trong đó có 18 đơn vị của Hội CCB Khối cùng với Hội CCB Đại học Huế và Hội CCB Bệnh viện Trung ương Huế, quy tụ 325 hội viên. Ông Lê Đắc Dũng, ĐUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy được chỉ định làm Chủ tịch Hội CCB khối UBND thành phố.

Tại hội nghị, BCH Hội CCB khối UBND thành phố đã công bố quyết định thành lập và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong quý 4 năm 2025, nổi bật là công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Hội CCB khối UBND thành phố lần thứ I vào tháng 10.



Ông Lê Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội CCB thành phố Huế nhấn mạnh việc thành lập Hội CCB khối UBND thành phố là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự lớn mạnh, đoàn kết, gắn bó của của những người lính năm xưa nay đang công tác trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, kỳ vọng với truyền thống và kinh nghiệm, các hội viên Hội CCB khối UBND thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng phong trào CCB vững mạnh, thực sự trở thành điểm tựa cho thế hệ trẻ trong học tập, rèn luyện và cống hiến.

Theo ông Lê Đắc Dũng, Hội CCB khối UBND thành phố sẽ tập trung củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, các hội viên sẽ tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố.