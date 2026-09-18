Sáng nay, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo thực hiện Phiên giải trình, đề cập nhiều vấn đề giáo dục người dân quan tâm

(Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phiên giải trình của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tập trung làm rõ các nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước trong triển khai thực hiện các luật, nghị quyết; việc triển khai một số chính sách mới; các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục được cử tri và nhân dân quan tâm.

Về công tác triển khai thực hiện các luật, nghị quyết, theo kế hoạch, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo báo cáo việc tổ chức triển khai thực hiện; Tiến độ, chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện đối với từng luật, nghị quyết: Luật Nhà giáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Nghị quyết 248/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 249/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Về triển khai chính sách mới, các vấn đề Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung báo cáo làm rõ gồm: Chính sách với nhà giáo (về ban hành thể chế; thực trạng, chất lượng trình độ và chuẩn hóa đội ngũ, cũng như nguyên nhân, giải pháp; chính sách tuyển dụng, quản lý đội ngũ, chế độ đãi ngộ, lương, phụ cấp; Chính sách thu hút, giữ chân nhà giáo các cấp học, trình độ đào tạo ở các khu vực, vùng miền; Chính sách thu hút, đãi ngộ cho giáo viên các môn học đặc thù); Chính sách phát triển nguồn nhân lực (mô hình trung học nghề, chính sách hỗ trợ người học, như Quỹ học bổng quốc gia, Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên); Đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tại Phiên giải trình, người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tập trung báo cáo những vấn đề khác thuộc lĩnh vực giáo dục được cử tri và nhân dân quan tâm như: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học; Đổi mới phương thức tuyển sinh và thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Văn hóa học đường, giáo dục toàn diện, phòng, chống bạo lực học đường và bảo vệ học sinh trên môi trường mạng…

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