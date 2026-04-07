Chiều nay (7/4): Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ nhậm chức

Chiều nay (7/4), Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ; thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Quốc hội tiếp tục thực hiện công tác nhân sự trong thời gian còn lại của buổi sáng 7/4 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Sáng nay (7/4), Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước.

Sau khi Nghị quyết được thông qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức và phát biểu trước toàn thể Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước. Sau lễ tuyên thệ, Quốc hội tiếp tục thực hiện công tác nhân sự trong thời gian còn lại của buổi sáng 7/4, trong đó có nội dung thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tiếp đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo chương trình, chiều nay (7/4), Quốc hội họp riêng, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ; thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội họp riêng, tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thực hiện quy trình thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tiếp đó, Quốc hội thông qua dự thảo các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tiến hành thủ tục phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao./.

Theo baochinhphu.vn
Phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Sáng 7/4, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Tiếp tục công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, hôm nay (7/4), Quốc hội thực hiện quy trình bầu các chức danh: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thủ tướng: Qua 5 năm, con thuyền kinh tế - xã hội của đất nước đã cập bến an toàn

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Đây cũng là phiên họp cuối cùng của Chính phủ khóa XV trước khi Quốc hội khóa XVI bầu Chính phủ khóa mới tại Kỳ họp thứ nhất trong những ngày tới.

Tập trung phát triển công nghệ chiến lược; phấn đấu phủ sóng 5G trên toàn quốc

Chiều 28/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo trực tuyến với Ban chỉ đạo 34 tỉnh, thành phố. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, việc phát triển công nghệ chiến lược phải giải quyết các bài toán thực tiễn của Việt Nam.

