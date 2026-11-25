Nổi bật các bài thời sự trên trang nhất Báo Huế ngày nay.

Bài viết nêu những khó khăn trong quá trình tìm kiếm, đồng thời thông tin các lực lượng đã tiếp nhận 74 nguồn tin liên quan đến 978 hài cốt liệt sĩ; bước đầu tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 2 hài cốt trên địa bàn TP. Huế.

Trang 4, bài “Thu hút nguồn vốn mới, khuyến khích tái đầu tư” đề cập nỗ lực của thành phố trong cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và khuyến khích doanh nghiệp hiện hữu mở rộng sản xuất. Bài viết dẫn số liệu 10 tháng đầu năm 2026, thành phố có 11 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 2.364 tỷ đồng; đồng thời đặt ra yêu cầu theo sát tiến độ, bảo đảm các dự án được triển khai thực chất.

Trang 5 có bài “Tạo thuận lợi để du khách dễ tìm, dễ đến”, thông tin việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ du khách lập hành trình và xây dựng cẩm nang, ấn phẩm “Hộ chiếu du lịch Huế”, tập hợp thông tin về ăn uống, lưu trú, tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Cũng trên trang này, bài “Hành trình gieo chữ của nữ giáo viên vùng A Lưới” khắc họa cô giáo Phạm Nguyễn Trang Ngân với những nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa STEM và công nghệ vào lớp học, khơi dậy niềm đam mê khoa học cho học sinh vùng cao.

Vấn đề Du lịch - Giáo dục được đề cập trên trang 5.

Trang 6, chuyên mục Đời sống - Xã hội có bài “Yêu thương qua những ngõ nhà”, ghi nhận những việc làm cụ thể của chính quyền xã Phú Vinh trong hỗ trợ người có công, hộ nghèo, người yếu thế sau sáp nhập. Bài viết phản ánh cách làm gần dân, từ hỗ trợ hoàn thiện giấy tờ, giải quyết chế độ chính sách đến vận động xây dựng nhà Đại đoàn kết, trao sinh kế cho các hộ khó khăn. Cùng trang, bài “Phía sau một Huế xanh” giới thiệu dự án truyền thông của sinh viên Trường Kỹ thuật - Công nghệ, Đại học Huế, hướng đến nâng cao ý thức phân loại, xử lý rác sắc nhọn, bảo đảm an toàn cho công nhân vệ sinh môi trường.

Trang 7, chuyên mục Bạn đọc - Pháp luật có bài “Người dân mong sớm nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 22”, phản ánh tình trạng mặt đường xuống cấp, ngập nước, gây mất an toàn giao thông tại phường Phong Quảng. Bài viết thông tin phương án trước mắt và kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2027 của ngành chức năng. Bên cạnh đó, bài “Cảnh giác với ‘thiệp cưới online’” cảnh báo thủ đoạn giả danh người quen gửi đường dẫn thiệp cưới để đánh cắp thông tin, chiếm quyền tài khoản mạng xã hội và lừa đảo.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.