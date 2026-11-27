Hội thảo là dịp chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ngôn ngữ.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ, song cũng đặt ra những thách thức về đạo đức, năng lực tự chủ của người học và tính thực chất trong kiểm tra, đánh giá. Đây là những vấn đề được các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhấn mạnh, sự phát triển nhanh chóng của AI, nhất là AI tạo sinh, đang mở ra nhiều cơ hội cá nhân hóa việc học tập và nâng cao hiệu quả giảng dạy. Với sự hỗ trợ của AI, người học có thể chủ động luyện giao tiếp, rèn luyện kỹ năng viết, dịch thuật, phát hiện và sửa lỗi trong quá trình học tập. Giáo viên cũng có thêm công cụ thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu và tổ chức các hoạt động phù hợp với năng lực người học.

Tuy nhiên, việc ứng dụng AI cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến sự công bằng trong tiếp cận giáo dục, quyền tác giả, bảo mật dữ liệu và độ tin cậy của kết quả kiểm tra, đánh giá.

Hội thảo thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên trong nước và quốc tế.

Theo TS. Bảo Khâm, Chủ tịch VietCALL, năng lực AI không chỉ dừng lại ở khả năng sử dụng thành thạo công cụ mà còn thể hiện ở việc phân tích, đánh giá một cách độc lập các sản phẩm do AI tạo ra, nhận thức được giới hạn của công nghệ để sử dụng phù hợp với mục tiêu giáo dục và chuẩn mực nghề nghiệp. Giáo viên và người học cần duy trì tư duy phản biện, chủ động lựa chọn khi nào cần đến sự hỗ trợ của AI, khi nào cần phát huy năng lực của bản thân.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận về ranh giới giữa sử dụng AI hỗ trợ học tập và lạm dụng công nghệ để làm thay nhiệm vụ của người học; đề xuất xây dựng khung năng lực AI, chuẩn đầu ra, tích hợp vào chương trình đào tạo và hoàn thiện các quy định về sử dụng AI, bảo đảm tính minh bạch, liêm chính học thuật.

Hội thảo cũng là dịp chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ngôn ngữ, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên, phát huy tính tự chủ của người học và đổi mới kiểm tra, đánh giá trong bối cảnh AI ngày càng được sử dụng rộng rãi trong giáo dục.