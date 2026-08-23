iPhone 17 Pro và iPhone Air khác biệt như thế nào?

Sự khác biệt giữa hai thiết bị không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn thể hiện qua trải nghiệm sử dụng thực tế. Hãy cùng phân tích từng khía cạnh để hiểu rõ hơn thế mạnh của mỗi phiên bản.

Ngoại hình và màn hình tạo nên hai phong cách khác biệt

iPhone 17 Pro 256GB sở hữu thân máy nhôm nguyên khối dày 8,75 mm, cụm ba camera nổi bật và màn hình Super Retina XDR OLED 6,3 inch. Trong khi đó, iPhone Air gây ấn tượng với khung titan, độ dày chỉ 5,64 mm và trọng lượng 165 g.

Nguồn: Sforum

Dù có ngoại hình mỏng nhẹ, phiên bản Air vẫn sở hữu màn hình 6,5 inch rộng rãi hơn, đồng thời hỗ trợ ProMotion 120Hz tương tự bản Pro. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn yêu thích vẻ đẹp thanh lịch nhưng vẫn muốn có không gian hiển thị thoải mái khi làm việc và giải trí.

Hiệu năng mạnh mẽ giúp iPhone 17 Pro vượt trội trong tác vụ nặng

iPhone 17 Pro được trang bị chip A19 Pro với GPU 6 lõi kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi, hỗ trợ duy trì hiệu năng khi xử lý tác vụ nặng. Trong khi đó, iPhone Air cũng sử dụng chip A19 Pro nhưng có GPU 5 lõi để cân bằng hiệu năng và ngoại hình siêu mỏng.

Cả hai phiên bản đều đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm, giải trí và chỉnh sửa nội dung. Tuy nhiên, bản Pro có lợi thế hơn nếu bạn thường xuyên chơi game đồ họa cao hoặc dựng video trong thời gian dài.

Hệ thống camera Pro đa năng hơn cho nhu cầu sáng tạo

iPhone 17 Pro mang đến hệ thống ba camera 48MP, hỗ trợ chụp góc siêu rộng, macro và thu phóng 8x chất lượng quang học. Đây là lợi thế dành cho những ai yêu thích nhiếp ảnh hoặc thường xuyên sáng tạo nội dung với nhiều góc chụp khác nhau.

Nguồn: Sforum

Ngược lại, iPhone Air sở hữu một camera sau 48MP Fusion với khả năng zoom 2x chất lượng quang học, góp phần tạo nên ngoại hình tối giản. Dù không đa dạng về ống kính như bản Pro, phiên bản Air vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chụp chân dung và ghi lại những khoảnh khắc thường ngày.

Hệ thống camera Pro đa năng hơn cho nhu cầu sáng tạo

iPhone 17 Pro hỗ trợ xem video lên đến 31 giờ và sạc 50% pin trong khoảng 20 phút, phù hợp với nhu cầu sử dụng cường độ cao. Trong khi đó, iPhone Air có thời gian xem video lên đến 27 giờ, một con số đáng chú ý đối với thiết bị sở hữu thân máy siêu mỏng.

Bạn cũng có thể sử dụng phụ kiện pin MagSafe dành riêng cho bản Air để kéo dài thời lượng hoạt động khi cần thiết. Nhìn chung, phiên bản Pro có lợi thế về thời lượng pin, còn bản Air hướng đến sự cân bằng giữa năng lượng và trải nghiệm di động nhẹ nhàng.

Nên chọn sức mạnh của iPhone 17 Pro hay vẻ đẹp của iPhone Air?

iPhone 17 Pro là lựa chọn phù hợp nếu bạn thường xuyên chơi game đồ họa cao, sáng tạo nội dung hoặc yêu thích nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Hiệu năng mạnh mẽ, hệ thống camera đa năng và thời lượng pin dài giúp phiên bản Pro đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cường độ cao.

Nguồn: Sforum

Ngược lại, iPhone Air hướng đến những ai yêu thích ngoại hình thanh lịch, thường xuyên di chuyển và đề cao cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng. Dù sở hữu thân máy siêu mỏng, phiên bản Air vẫn mang đến hiệu năng mạnh mẽ cùng màn hình rộng rãi, cân bằng giữa tính thời trang và trải nghiệm công nghệ.

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Tóm lại, iPhone 17 Pro nổi bật với hiệu năng mạnh mẽ, camera đa năng và pin bền bỉ, trong khi iPhone Air ghi điểm nhờ ngoại hình mỏng nhẹ, thanh lịch. Tùy vào nhu cầu và phong cách cá nhân, bạn có thể lựa chọn phiên bản phù hợp.