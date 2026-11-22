Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu kiến nghị cử tri. Ảnh: Lê Thọ

Tại trụ sở UBND phường Phong Thái, tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố; Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Hội nghị được kết nối trực tuyến với cử tri các xã, phường: Kim Trà, Kim Long, A Lưới 3 và Bình Điền.

Cùng thời điểm, tại hội trường Đảng ủy phường Thanh Thủy, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, UVTW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố; Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Huế. Hội nghị kết nối trực tuyến với các xã, phường: Hóa Châu, Phú Vinh, Lộc An và Long Quảng.

Thông tin kết quả kỳ họp, lắng nghe kiến nghị cử tri

Báo cáo tại hội nghị, các ĐBQH thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, nhiều chính sách quan trọng được thông qua nhằm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đất đai, nhà ở, y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội, an ninh và chuyển đổi số. Đáng chú ý, Quốc hội thống nhất bổ sung ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam và ngày 27/7 là Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, Liệt sĩ; người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Về kinh tế - xã hội, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người khoảng 6.100 USD, tốc độ tăng CPI khoảng 4,5%. Quốc hội cũng quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 với tổng thu hơn 3,334 triệu tỷ đồng, tổng chi hơn 4,073 triệu tỷ đồng.

Về hoạt động của Đoàn ĐBQH TP. Huế, trước kỳ họp, Đoàn đã phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Huế và tiếp xúc trực tuyến tại 10 xã, phường. Các hội nghị thu hút khoảng 1.500 cử tri tham dự, với 21 lượt phát biểu. Qua tổng hợp, Đoàn chuyển 9 kiến nghị đến các cơ quan Trung ương, tập trung vào đào tạo nhân lực y tế, đầu tư giáo dục đại học, chế độ tiền lương đối với viên chức cấp xã, chính sách tín dụng sinh viên và hậu phương quân đội.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, UVTW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp thu kiến nghị cử tri. Ảnh: Anh Phong

Các đại biểu trong Đoàn có 76 lượt phát biểu trực tiếp, gồm 55 lượt tại tổ và 21 lượt tại hội trường; gửi 36 văn bản góp ý đối với các dự án luật, nghị quyết và thực hiện 21 lượt góp ý trên ứng dụng của Quốc hội. Trong đó, 67 lượt phát biểu tập trung vào công tác lập pháp, với nhiều ý kiến liên quan đến các dự án luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Đồng chí Nguyễn Đình Trung được giao làm Tổ trưởng Tổ thảo luận, trực tiếp chủ trì, điều hành 22 buổi thảo luận tổ.

Bảo đảm quyền lợi người dân

Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp, đồng thời phản ánh nhiều bất cập trong thực hiện chính sách và những vấn đề dân sinh tại địa phương.

Ở phường Phong Thái, cử tri kiến nghị nghiên cứu mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp công vụ đối với viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công cấp phường. Theo cử tri, dù trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phục vụ người dân, chịu áp lực và trách nhiệm công việc tương tự, đội ngũ này hiện chưa thuộc đối tượng hưởng phụ cấp công vụ 55% theo Nghị định số 381/2026/NĐ-CP. Cử tri đề nghị có chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm quyền lợi tương xứng với tính chất công việc.

Liên quan chính sách người có công, cử tri đề nghị nghiên cứu bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng lăng mộ cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã từ trần. Đồng thời, kiến nghị điều chỉnh quy định về hoàn trả trợ cấp đối với người đã nghỉ việc, hưởng chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP nhưng có nguyện vọng tiếp tục tham gia công tác tại tổ dân phố.

Cử tri bày tỏ vui mừng trước kết quả của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Lê Thọ

Một vấn đề khác được phản ánh là tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vướng mắc thông tin trên bản đồ địa chính, trong đó có trường hợp đất được ghi do phường, xã quản lý. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng sớm rà soát, hướng dẫn tháo gỡ. Ngoài ra, cử tri kiến nghị đầu tư đoạn đường khoảng 2km nối phường Hương Trà với Phong Thái; chỉnh trang tình trạng cỏ dại mọc hai bên đường và hướng dẫn cụ thể việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp.

Đối với công tác tuyển quân, cử tri đề nghị rút ngắn thời gian từ sơ tuyển, khám tuyển đến nhập ngũ, hạn chế việc thanh niên làm ăn xa phải đi lại nhiều lần. Tình trạng trùng thời gian tham gia bảo hiểm y tế khi thanh niên nhập ngũ cũng cần được nghiên cứu xử lý, bảo đảm quyền lợi cho các gia đình.

Tại phường Thanh Thủy và các địa phương được kết nối, cử tri kiến nghị quan tâm chế độ, chính sách đối với đội ngũ hoạt động chuyên trách ở cơ sở; đầu tư hạ tầng giao thông, cấp thẻ bảo hiểm y tế và nâng cao hiệu quả quản lý các cụm công nghiệp; khó khăn trong tiêu thụ nông sản, giá vật tư sản xuất, đề nghị có chính sách miễn, giảm thuế, trợ giá phù hợp và tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng.

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị bố trí kinh phí nâng cấp những tuyến đường thường xuyên ách tắc; xem xét chế độ phụ cấp chức vụ ở cơ sở và tạo điều kiện phát triển nuôi trồng thủy sản; kiến nghị đầu tư tuyến đường vành đai, sớm xây dựng kè tại những khu vực ven sông có nguy cơ sạt lở.

Lãnh đạo sở, ngành và địa phương liên quan cũng đã trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại hội nghị ở phường Phong Thái, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời thông tin, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của thành phố cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Đối với những chỉ tiêu chưa đạt, các ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực, tập trung giải pháp hoàn thành trong thời gian còn lại của năm.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị ở phường Thanh Thủy. Ảnh: Anh Phong

Đối với những khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng chí Nguyễn Đình Trung đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các xã, phường tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Với kiến nghị về chính sách dành cho thân nhân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã từ trần và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách, Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tổng hợp, phản ánh đến các cơ quan Trung ương xem xét theo thẩm quyền.

Đối với tình trạng cỏ mọc hai bên tuyến đường từ Hương Trà về Phong Thái, đồng chí đề nghị địa phương làm việc với các cơ quan liên quan, nghiên cứu phương án chỉnh trang phù hợp. Những kiến nghị về nghĩa vụ quân sự, chính sách thuế và các trường hợp kinh doanh nhưng chưa được cấp mã số thuế cũng được ghi nhận để chuyển cơ quan chức năng xem xét.

Tại điểm cầu phường Thanh Thủy, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, UVTW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cử tri khi phản ánh những khó khăn, bất cập tại địa phương. Với trách nhiệm là thành viên Chính phủ và ĐBQH, đồng chí cho biết sẽ rà soát, tổng hợp, kiến nghị các cơ quan Trung ương nghiên cứu điều chỉnh những quy định chưa phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành TP. Huế tập trung tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền, nhất là các vấn đề về giao thông, khám sức khỏe cho người dân, quản lý cụm công nghiệp và chế độ phụ cấp đối với các tổ chức ở cơ sở.