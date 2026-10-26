Đón đọc Huế ngày nay số 562, phát hành ngày 28/10

Giao diện trang Nhất Báo Huế ngày nay số 562.

Nổi bật trên trang Thời sự - Chính trị, bài “Khẩn trương rà soát vị trí việc làm, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm” (trang 2), phản ánh chỉ đạo của đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với các đơn vị kiểm thử vị trí việc làm. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu rà soát thực chất, xác định đúng chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và nhu cầu nhân lực sau sắp xếp tổ chức bộ máy; không để xảy ra tình trạng chồng chéo, bỏ sót công việc. Đây là bước quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố.

Cùng lĩnh vực, bài “Nâng hiệu quả hoạt động các tổ chuyên đề” (trang 3) đặt vấn đề từ thực tế nhiều tổ, nhóm ở thôn, tổ dân phố đang hoạt động chồng chéo, trong khi lực lượng thực hiện còn mỏng. Qua cách làm tại Thuận Hóa, Phong Phú, bài viết cho thấy yêu cầu tinh gọn đầu mối phải đi đôi với phân công rõ người, rõ việc, nâng chất lượng phục vụ người dân.

Trang Tư với hai bài viết về công nghệ và sản xuất nông nghiệp.

Trên trang Kinh tế, “Công nghệ kết nối chính quyền và người dân” giới thiệu cách xã Vinh Lộc ứng dụng nền tảng Viettel Tammi để tăng tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân. Với hơn 11.500 thuê bao cài đặt, sử dụng và 14/14 thôn hình thành cộng đồng số, mô hình bước đầu tạo thêm tiện ích trong điều hành, tiếp nhận phản ánh và phục vụ đời sống.

Ở lĩnh vực Du lịch, “Tìm nguồn lực phát triển du lịch” là câu chuyện về chính quyền Phú Lộc, A Lưới chủ động đề xuất dự án, tìm kiếm nhà đầu tư để khai thác lợi thế cảnh quan, văn hóa. Bài viết nhấn mạnh yêu cầu biến tiềm năng thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, đồng thời tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân.

Số báo còn có nhiều thông tin về giáo dục, đời sống và những câu chuyện giàu tính nhân văn.

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