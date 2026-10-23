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Đón đọc Huế ngày nay số 560, phát hành ngày 26/10

HNN.VN - Với tiêu đề “Khát vọng vươn tầm”, tác giả thông tin: Khi ngọn đuốc truyền thống được thắp sáng từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về đến Nhà thi đấu Quảng trường Văn hóa, thể thao thành phố thì cũng là lúc Đại hội Thể dục thể thao (ĐH TDTT) TP. Huế lần X-2026 chính thức khai mạc. Không chỉ biểu dương sức mạnh phong trào, sự kiện này còn là dịp thể hiện khát vọng phát triển thể thao gắn với bản sắc, vị thế mới của TP. Huế trong kỷ nguyên mới.

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 Trang nhất của số báo này

Lễ khai mạc ĐH TDTT TP. Huế lần thứ X - 2026 quy tụ gần 5.000 người đến từ 40 xã, phường, các lực lượng vũ trang, Đại học Huế, VĐV thể thao thành tích cao và đội ngũ trọng tài, tạo nên bức tranh đa dạng về phong trào TDTT thành phố khi mỗi đoàn không chỉ đại diện cho địa phương, đơn vị mà còn góp phần thể hiện tinh thần đoàn kết, sự gắn bó giữa các cộng đồng dân cư.

Liên quan đến Kỳ họp thứ Hai - Quốc hội khóa XVI, Huế ngày nay kết nối thông tin về góp ý dự thảo Luật Đầu tư, đại biểu Nguyễn Hải Nam (Đoàn ĐBQH TP. Huế) diễn ra trong ngày 24/10 vừa qua. Trong đó, đại biểu đề nghị phân loại rõ dự án có sử dụng đất và không sử dụng đất, từ đó cắt giảm thủ tục không cần thiết đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, trí tuệ nhân tạo và nghiên cứu, phát triển (R&D).

Theo đại biểu Nguyễn Hải Nam, năm 2025, cả nước có 4.054 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới, trong đó phần lớn hồ sơ thuộc các dự án quy mô nhỏ. Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội đặt yêu cầu hoàn thành rà soát pháp luật về đầu tư chậm nhất ngày 31/12/2026, giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

 Những thông tin đời sống trên số báo

Cùng với những thông tin trên, Huế ngày nay số báo này còn đăng tải nhiều thông tin hấp dẫn như: Nâng cao chất lượng tham mưu của cấp ủy Đảng; Tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở; Quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất; Từ cây tràm, mở hướng làm ăn; Để danh hiệu văn hóa trở thành thước đo chất lượng sống; Hóa Châu làm mới sản phẩm du lịch; Ấm áp dưới mái nhà chung; Nhường đất riêng cho nhà chung; Cẩn trọng với những hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội; Xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng dân…

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc!

Huế ngày nay
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