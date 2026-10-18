Đón đọc Huế ngày nay số 555, phát hành ngày 20/10

Trang Nhất với các thông tin thời sự nổi bật.

Trong đó, nổi bật trên trang 2 bài: “Không lơ là, chủ quan với bệnh viêm não mô cầu”. Trước tình hình dịch bệnh viêm não mô cầu diễn biến phức tạp tại một số tỉnh phía nam, ngành y tế TP. Huế đã chủ động siết chặt công tác giám sát, phân luồng khám chữa bệnh và đẩy mạnh tiêm chủng vắc-xin. Dù địa phương chưa ghi nhận ca mắc nhưng ngành y tế thành phố và người dân vẫn nâng cao cảnh giác nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trên trang 3, bài: “Gắn nguồn lực Đại học Huế với phát triển thành phố” phản ánh các kiến nghị thiết thực từ cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Huế tại cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn ĐBQH TP. Huế. Qua đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối hiệu quả đội ngũ đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao với nhu cầu thực tiễn của thành phố, đồng thời tháo gỡ khó khăn về cơ chế, hạ tầng và mô hình tổ chức để đưa Đại học Huế sớm phát triển thành Đại học Quốc gia.

Trang 6 dành phần lớn dung lượng để giới thiệu các hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm nay, chúng tôi giới thiệu bài: “Đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em khó khăn” trên trang 6. Bài viết nêu bật các hoạt động an sinh xã hội thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế, từ việc vận động nguồn lực hỗ trợ xây sửa nhà tình thương, trao sinh kế phát triển kinh tế xanh bền vững, đến chương trình “Mẹ đỡ đầu” và trao học bổng cho học sinh nghèo. Những việc làm này đã tạo điểm tựa vững chắc giúp phụ nữ và trẻ em yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Ở trang 7, bài: “Dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu: Chờ ngày khởi công, sẵn sàng bàn giao mặt bằng”. Theo tác giả, trước thông tin TP. Huế phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu mới trị giá 2.200 tỷ đồng thay thế cầu Phú Lưu đã xuống cấp, người dân Cồn Hến (phường Vỹ Dạ) rất phấn khởi và đồng thuận, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để sớm triển khai dự án. Công trình kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để nỗi lo chia cắt giao thông trong mùa mưa lũ, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho các hoạt động du lịch, dịch vụ và chỉnh trang đô thị.

Ngoài các nội dung trọng tâm trên, số báo 555 còn có nhiều bài viết đáng chú ý khác, như: “Giữ nghiêm kỷ luật Đảng trong thực hiện chính sách bảo hiểm”; “Làm sạch dữ liệu thuế từ cơ sở”; “Từ học nghề đến làm được việc”… cùng nhiều tin tức thời sự và các chuyên mục hấp dẫn khác.

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc!