Đón đọc Huế ngày nay số 556, phát hành ngày 21/10

Trang Nhất số báo 556

Trên trang Thời sự - Chính trị, bài “Hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản, bảo đảm công bằng pháp lý” phản ánh những ý kiến đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Huế tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Từ yêu cầu ngăn chặn hành vi che giấu, tẩu tán tài sản liên quan đến tội phạm, các đại biểu đề xuất hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản không qua kết tội, đồng thời bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp của các bên liên quan. Bài viết cũng đề cập những kiến nghị hoàn thiện Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), nhấn mạnh trách nhiệm thực hiện cam kết, tăng cường giám sát và bảo đảm hiệu quả thực chất của các thỏa thuận quốc tế.

Từ thực tiễn tại xã Chân Mây - Lăng Cô và phường Phú Bài, “Khuyến khích dám làm nhưng phải kiểm soát” đặt ra vấn đề đáng quan tâm trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Bài viết ghi nhận tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ cơ sở trong giải quyết công việc; đi đôi với trao quyền phải kiểm tra, giám sát… vừa bảo vệ cán bộ dám làm vì lợi ích chung, vừa giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Cũng trên trang này, bài “Chuyển đổi số - lấy tiện ích làm thước đo” cho thấy hiệu quả của chuyển đổi số không chỉ nằm ở số lượng tài khoản định danh điện tử được cấp, mà ở mức độ sử dụng và sự thuận tiện của người dân. Từ tích hợp giấy tờ trên VNeID đến giải quyết thủ tục trực tuyến, bài viết nhấn mạnh yêu cầu đưa tiện ích số vào đời sống, giảm thời gian, chi phí và số lần đi lại cho người dân.

Trang Giáo dục với bài phỏng vấn GS. TS Huỳnh Văn Chương.

Nổi bật trên trang Kinh tế, trong “Một không gian phát triển mới cho Huế”, tác giả phân tích những định hướng chiến lược từ Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển đô thị Chân Mây - Lăng Cô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bài viết nhấn mạnh yêu cầu biến lợi thế vị trí, cảnh quan thành năng lực phát triển thực chất, đồng thời bảo vệ môi trường và bảo đảm sinh kế cho người dân.

Trang Giáo dục có bài phỏng vấn “Đổi mới thi cử, nâng chất lượng tuyển sinh” với GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những định hướng về thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, giảm phương thức tuyển sinh đại học, đổi mới kiểm tra, đánh giá được làm rõ cùng lộ trình triển khai từ năm 2027. Đáng chú ý, Huế là một trong những địa phương được lựa chọn thử nghiệm thi trên máy tính, với yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm công bằng, minh bạch và chất lượng.

Trang Đời sống - Xã hội giới thiệu bài “Để phụ nữ tự tin làm chủ sinh kế và tương lai”, phản ánh những rào cản về định kiến giới, cơ hội tiếp cận nguồn lực và sự tham gia của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Từ các chương trình nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở, bài viết đặt ra yêu cầu chuyển nhận thức về bình đẳng giới thành những mô hình hỗ trợ sinh kế cụ thể, bền vững.

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