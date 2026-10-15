Đón đọc Huế ngày nay số 554, phát hành ngày 19/10

Trang nhất Huế ngày nay số 554

Tuy nhiên, liên kết giữa cơ sở GDNN và doanh nghiệp vẫn chưa thực sự đi vào chiều sâu. Khung pháp lý về tài chính công - tư trong việc sử dụng chung cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, hay đãi ngộ chuyên gia doanh nghiệp tham gia giảng dạy tại các cơ sở GDNN vẫn còn bất cập.

Tiếp nối bằng những thông tin thời sự là nội dung quan trọng về Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ngày 18/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch năm 2027; ngân sách nhà nước, đầu tư công, quyết toán ngân sách năm 2025 và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe. Tại phiên thảo luận, các đại biểu Đoàn ĐBQH TP. Huế đề nghị siết kỷ luật ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư công, minh bạch số liệu phân bổ vốn. Các ý kiến nhấn mạnh việc gắn giải ngân với khối lượng, chất lượng công trình và hiệu quả khai thác; rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực. Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm đối với sai sót qua kiểm toán, đánh giá thực chất hiệu quả các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, rà soát tính thống nhất của số liệu ngân sách và công khai tiến độ, trách nhiệm người đứng đầu đối với từng dự án.

Những thông tin được đăng tải trên trang sáu của số này

Trên trang 6, đáng chú ý có câu chuyện đẹp “Bài học yêu thương”, viết về những yêu thương, sẻ chia của thầy cô, bạn bè đối với một cô bé học sinh lớp 4, ở phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh, không may đang bị bạo bệnh, thời gian còn lại không nhiều. Trong thư động viên cháu bé, PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, có đoạn ghi: “…Dù đang mắc bệnh hiểm nghèo, chịu nhiều đau đớn, nhưng hằng ngày cháu vẫn nỗ lực đến trường, để được học tập với thầy cô, được gặp gỡ bạn bè và nở nụ cười thật hồn nhiên. Cháu là một tấm gương về sự hiếu học, ý chí và khát vọng sống cho tất cả chúng ta…”.

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay số 554 còn đăng tải nhiều thông tin quan trọng khác, gồm: Nâng cao kỹ năng điều hành sinh hoạt động Đội trong trường học; Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Ngoại giao đa phương, kết nối đầu tư từ Nhật Bản; Giảm áp lực khám bệnh vào giờ cao điểm; Thắp sáng tình yêu Quốc Học - Huế; Huế trong trải nghiệm của sinh viên quốc tế; Sáu mươi ngày đêm quyết tâm làm sạch địa bàn; Chủ động tuần tra, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ngay từ cơ sở; …

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!