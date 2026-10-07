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Đón đọc Huế ngày nay số 546, phát hành ngày 9/10

HNN.VN - Số báo này dành dung lượng ở trang Nhất và trang 2 cập nhật tình hình mưa lớn trên địa bàn và cách các địa phương, ban ngành chủ động ứng phó. Cùng với đó là các vấn đề thời sự nổi bật khác ở trong nước và trên địa bàn thành phố Huế.

Đón đọc Huế ngày nay số 545, phát hành ngày 8/10Đón đọc Huế ngày nay số 544, phát hành ngày 7/10Đón đọc Huế ngày nay số 543, phát hành ngày 6/10

Trang Nhất với các thông tin thời sự nổi bật trong nước và trên địa bàn thành phố Huế. 

Trước tình hình mưa lớn diễn ra trong những ngày qua, chính quyền đã chủ động chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa, giăng dây cảnh báo tại các vị trí khe suối, chân đèo và sẵn sàng phương án sơ tán dân. Cùng với đó, hệ thống 55 trạm Vrain cùng ứng dụng Hue-S cập nhật dữ liệu thời gian thực, kết hợp dự trữ nhu yếu phẩm tại 40 xã/phường giúp cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương theo dõi sát diễn biến thiên tai, kịp thời triển khai các phương án ứng phó.

Ở trang Kinh tế, đáng chú ý có bài: “Hỗ trợ người nộp thuế thích ứng với chính sách mới”. Trước những yêu cầu và quy định mới về quản lý thuế, Thuế thành phố Huế đang triển khai đa dạng các kênh hỗ trợ, từ đối thoại trực tiếp, tư vấn tại bộ phận một cửa đến việc phát hành cẩm nang, sổ tay hướng dẫn và ứng dụng công nghệ trực tuyến. Qua đó, giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tháo gỡ vướng mắc và nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế.

 Trang Giáo dục đặt ra vấn đề đáng quan tâm hiện nay về việc cần thiết phải đầu tư thay thế bàn ghế để phù hợp với chiều cao của học sinh.

Trang Giáo dục nêu vấn đề khá thời sự hiện nay: “Bàn ghế học sinh chưa theo kịp chiều cao?”. Nhiều học sinh THCS, THPT hiện nay phát triển thể chất vượt trội, cao trên 1,75m, trong khi kích thước bàn ghế trường học vẫn trang bị theo chuẩn cũ khiến việc ngồi học thiếu thoải mái. Bài viết đã phản ánh sự bất tiện này và nêu các giải pháp để từng bước đầu tư thay thế bàn ghế phù hợp với thể trạng học sinh và diện tích phòng học.

Trên trang Đời sống - Xã hội, bài: “Bắt nhịp thị hiếu, mở đường xuất khẩu lân Huế” ghi nhận sự đổi thay của các cơ sở sản xuất đầu lân truyền thống tại Huế khi không ngừng sáng tạo, đổi mới mẫu mã, màu sắc và áp dụng hình thức quảng bá qua mạng xã hội nhằm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu thành sang thị trường các nước trong khu vực.

Ngoài các nội dung trọng tâm trên, số báo này còn có nhiều bài viết đáng chú ý khác về Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hữu Lầu; Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non; Tỉnh lộ 9 và 17 xuống cấp gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân...

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc!

Huế ngày nay
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