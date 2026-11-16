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Thế giới

Ghi đậm dấu ấn Việt Nam tại APEC

ClockThứ Hai, 16/11/2026 08:51
Trải qua gần 40 năm hình thành và phát triển, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) khẳng định vị thế là cơ chế liên kết khu vực hàng đầu, có nhiều đóng góp quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Trở thành thành viên Diễn đàn từ năm 1998, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đáng tự hào trên tiến trình hợp tác APEC, đồng thời mở ra những không gian phát triển mới cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung QuốcViệt Nam trúng cử hai vị trí quan trọng về sở hữu trí tuệ tại WIPO và APECAPEC: Thúc đẩy liên kết kinh tế vì tăng trưởng của khu vực

(Ảnh: Báo Nhân Dân) 

Quy tụ 21 nền kinh tế thành viên, chiếm khoảng 37% dân số thế giới, đóng góp tới 62% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và 48% thương mại toàn cầu, APEC đang tiếp tục phát huy vai trò khởi xướng và đi đầu trong thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới.

Năm 2020, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua Tầm nhìn APEC đến năm 2040 về xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình, vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai. Tầm nhìn tiếp tục khẳng định các nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận và không ràng buộc trên cơ sở hợp tác bình đẳng, chia sẻ trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung.

Ngày 15/11/1998, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC. Sự tham gia của Việt Nam đánh dấu quá trình mở rộng Diễn đàn, nâng tổng số thành viên lên 21 nền kinh tế. Đối với Việt Nam, đây là một mốc son quan trọng trên tiến trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu tại châu Á-Thái Bình Dương, một trong những động lực tăng trưởng và điểm sáng của kinh tế toàn cầu nhờ quy mô dân số lớn, quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ và vai trò chiến lược trong chuỗi cung ứng, APEC đã mang lại nhiều cơ hội để Việt Nam mở rộng quan hệ đối tác, thúc đẩy hợp tác kinh tế và nâng cao uy tín trên trường quốc tế. Trở thành thành viên Diễn đàn là tiền đề để Việt Nam tham gia những sân chơi rộng lớn hơn như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

APEC cũng là kênh quan trọng giúp Việt Nam thúc đẩy quan hệ song phương với các nền kinh tế thành viên ngày càng hiệu quả, thực chất. APEC quy tụ nhiều đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và là các đối tác kinh tế, thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam. 13 trong 19 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đang triển khai hoặc đàm phán là với các thành viên APEC.

Sau gần 30 năm tham gia APEC, Việt Nam đã khẳng định được uy tín và vị thế tại diễn đàn. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình khẳng định, Việt Nam luôn coi APEC là một trong những cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu khu vực và nhất quán tham gia với tinh thần chủ động, tích cực, có trách nhiệm. Sự tham gia và đóng góp của Việt Nam tại APEC có sự thay đổi mạnh mẽ về chất, chuyển từ tham gia để học hỏi và hội nhập sang chủ động đóng góp và định hướng hợp tác của diễn đàn. 

Là một trong số ít thành viên 3 lần đăng cai các sự kiện APEC, vào các năm 2006, 2017 và sắp tới là 2027, Việt Nam đã phát huy vai trò là một cầu nối hợp tác, đóng góp tích cực cho tiến trình liên kết kinh tế khu vực. Vai trò đó được thể hiện qua những kết quả cụ thể. Việt Nam đã đề xuất, thúc đẩy sáng kiến xây dựng Tầm nhìn APEC 2040, triển khai gần 200 sáng kiến, dự án trị giá gần 20 triệu USD trong các lĩnh vực hợp tác khác nhau.

Năm 2027 đánh dấu lần thứ ba Việt Nam đăng cai Năm APEC. Việc tổ chức sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng này không chỉ là dịp để Việt Nam tiếp tục ghi đậm dấu ấn là một thành viên tích cực, chủ động của Diễn đàn, mà còn mở ra cơ hội tăng cường quan hệ với các đối tác, tạo điều kiện thuận lợi hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước.

https://nhandan.vn/ghi-dam-dau-an-viet-nam-tai-apec-post1002939.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Ghi đậmdấu ấnViệt NamAPEC
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