Khảo sát quy hoạch Khu Công nghệ cao, thúc đẩy các dự án công nghệ tại Huế

Đoàn khảo sát khu vực quy hoạch Khu Công nghệ cao thành phố.

Ưu tiên hạ tầng, tháo gỡ thủ tục các dự án công nghệ

Tại xã Hưng Lộc, đoàn khảo sát khu vực quy hoạch Khu Công nghệ cao thành phố với diện tích khoảng 1.081 ha. Đây là khu vực được định hướng phát triển các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp, đào tạo nhân lực và sản xuất thử nghiệm. Các lĩnh vực trọng tâm gồm trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, công nghệ sinh học, y sinh, vật liệu mới và công nghệ chế tạo tiên tiến. Quy hoạch đã được Ban Chấp hành Thành ủy thông qua, UBND thành phố đang xem xét phê duyệt.

Qua khảo sát, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị rà soát hiện trạng sử dụng đất, xác định rõ phạm vi triển khai và phương án kết nối hạ tầng, nhất là giao thông, hệ thống điện. Việc đầu tư cần được phân kỳ hợp lý, bảo đảm tính đồng bộ, trong đó ưu tiên các khu vực phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu. Các đơn vị cần nghiên cứu tách khu vực ưu tiên để sớm triển khai, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận mặt bằng và tổ chức thi công.

Tiếp đó, đoàn kiểm tra các địa điểm dự kiến triển khai ba dự án công nghệ tại phường Vỹ Dạ, gồm, Trung tâm Dữ liệu số tại Khu A - Đô thị mới An Vân Dương; Khu Công nghệ số; Khu Công nghệ và sản xuất phần mềm. Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát kỹ hiện trạng, tiến độ và thủ tục của từng dự án; chủ động phối hợp xử lý khó khăn, xác định rõ lộ trình thực hiện.

Cũng trong chiều 13/11, đoàn khảo sát dự án Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Huế tại Khu E - Đô thị mới An Vân Dương. Công trình có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, quy mô 6 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 6.220 m², phục vụ hoạt động ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, nghiên cứu, thử nghiệm và đào tạo.

Đoàn kiểm tra các địa điểm dự kiến triển khai ba dự án công nghệ tại phường Vỹ Dạ.

Đến nay, gói thầu xây dựng đạt khoảng 77,8% giá trị hợp đồng; phần kết cấu và kiến trúc cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, gói thiết bị chuyên ngành trị giá khoảng 28,6 tỷ đồng đang chậm tiến độ do hồ sơ một số thiết bị chưa đầy đủ. Dự án đã giải ngân gần 57,7 tỷ đồng, đạt hơn 76% vốn được bố trí; dự kiến nghiệm thu, bàn giao trong quý II/2027.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào hoạt động, đồng thời xác định rõ định hướng phát triển Trung tâm. Đây không chỉ là nơi hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp mà cần trở thành đầu mối kết nối, giao dịch và thương mại hóa ý tưởng sáng tạo. Những ý tưởng có giá trị cần được hỗ trợ bảo hộ sở hữu trí tuệ, hoàn thiện sản phẩm và kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư để đưa vào thực tiễn.

Trung tâm cần chủ động tổ chức các chương trình, sự kiện khoa học, công nghệ và khởi nghiệp có quy mô, thu hút chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các quỹ đầu tư tham gia. Qua đó, tạo môi trường kết nối, hợp tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

Kết nối các trung tâm, hình thành hệ sinh thái công nghệ

Điểm khảo sát cuối cùng là Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố. Đây là đơn vị đảm nhiệm quản lý, lưu trữ dữ liệu, vận hành các dịch vụ đô thị thông minh và hệ thống camera toàn thành phố, với yêu cầu hoạt động liên tục 24/7. Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố tìm hiểu quy trình vận hành, công tác quản lý dữ liệu và hoạt động giám sát, điều hành.

Đồng chí Lê Trí Thanh khảo sát dự án Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố.

Sau khảo sát, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh làm việc với ba đơn vị gồm Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, Trung tâm Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và Trung tâm Công nghệ thông tin.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp, gắn kết hoạt động trong một hệ sinh thái chung, tránh tình trạng hoạt động riêng lẻ, thiếu liên thông. Huế có lợi thế về hệ thống trường đại học, đội ngũ chuyên gia và nguồn nhân lực, cần khai thác tốt những tiềm năng này để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, các đơn vị phải xây dựng lộ trình khắc phục cụ thể; những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo thành phố xem xét, giải quyết. Việc triển khai nhiệm vụ phải gắn với chức năng, thế mạnh của từng đơn vị, đồng thời tăng cường phối hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đối với Trung tâm Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phát huy vai trò kết nối giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và các tổ chức nghiên cứu; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khởi nghiệp, hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm. Đồng thời, khai thác hiệu quả không gian và công năng của Trung tâm, tạo điều kiện để các ý tưởng nghiên cứu có cơ hội phát triển thành sản phẩm, dịch vụ cụ thể.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh tìm hiểu quy trình vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Trung tâm Công nghệ thông tin khi chuyển đổi thành Trung tâm Công nghệ số cần được nâng tầm hoạt động, mở rộng nhiệm vụ về chuyển đổi số và khai thác giá trị gia tăng từ dữ liệu. Trong khi đó, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh được định hướng đổi tên thành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh, mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao năng lực giám sát và điều hành trên cơ sở khai thác hiệu quả dữ liệu.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng phối hợp đào tạo nguồn nhân lực số, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng công nghệ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc kết nối các trung tâm, trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp cần hướng đến những sản phẩm, kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố.