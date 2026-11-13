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ClockThứ Bảy, 14/11/2026 11:07

Phường An Cựu tặng quà cho gần 500 cán bộ, giáo viên nhân dịp 20/11

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), UBND phường An Cựu quyết định tặng quà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động tại các trường công lập trên địa bàn, với mức 200.000 đồng/người.

Ghi nhận đóng góp của ngành giáo dục trong sự nghiệp “trồng người”

 Cô và trò Trường Tiểu học Huyền Trân trong giờ học.

Phường An Cựu có gần 500 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động đang công tác tại các trường công lập. Tổng kinh phí dành cho hoạt động này khoảng 100 triệu đồng, được huy động từ ngân sách phường và nguồn xã hội hóa.

Theo lãnh đạo UBND phường An Cựu, việc tặng quà nhân dịp 20/11 nhằm ghi nhận, động viên những đóng góp của đội ngũ làm công tác giáo dục trên địa bàn. Đối tượng nhận quà không chỉ có giáo viên trực tiếp giảng dạy mà còn bao gồm cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động đang phục vụ tại các trường học.

Dù đảm nhận những vị trí công tác khác nhau, mỗi cá nhân đều có vai trò trong việc duy trì hoạt động của trường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, thông qua hoạt động này, chính quyền địa phương mong muốn thể hiện sự quan tâm đối với đội ngũ nhà giáo và những người làm việc trong các cơ sở giáo dục; đồng thời khích lệ tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó của mỗi cá nhân trong công việc, góp phần xây dựng môi trường học đường hạnh phúc.

MINH HIỀN
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Phường An Cựutặng quàcán bộgiáo viêndịp 20/11
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