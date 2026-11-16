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ClockThứ Hai, 16/11/2026 10:39

Huế giảm phí tham quan di tích để kích cầu du lịch

HNN.VN - UBND thành phố Huế vừa ban hành 3 quyết định về chính sách giảm phí tham quan các di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, áp dụng đối với khách sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới, khách du lịch MICE và khách du lịch y tế.
 Khách quốc tế tham quan Đại Nội Huế. 

Cụ thể, thành phố giảm 50% phí tham quan đối với cá nhân trong nước và quốc tế sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới đến Huế, gồm tuyến đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha, tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng và các đường bay mới đến thành phố. Chính sách không áp dụng đối với các đường bay đang khai thác được tăng tần suất.

Đối với du lịch MICE, khách trong nước và quốc tế thuộc các đoàn tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm tổ chức tại Huế được giảm 30% phí tham quan. Điều kiện áp dụng là đoàn có tối thiểu 300 khách, các thành viên lưu trú tại thành phố ít nhất một đêm và có chương trình tham quan du lịch.

Ngoài ra, khách trong nước và quốc tế sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế thuộc phạm vi áp dụng trên địa bàn thành phố cũng được giảm 30% phí tham quan. Các cơ sở này gồm Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, Bệnh viện Y học cổ truyền và các cơ sở đạt chuẩn được UBND thành phố phê duyệt. Khách thuộc diện này phải lưu trú tại Huế tối thiểu một đêm và có hoạt động tham quan du lịch.

Du khách nghe thuyết minh, giới thiệu tại di tích điện Kiến Trung

Cả 3 chính sách đều áp dụng tại 5 điểm tham quan: Đại Nội Huế, lăng vua Thiệu Trị, lăng vua Dục Đức, lăng vua Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Mỗi cá nhân đủ điều kiện được hưởng ưu đãi một lượt tham quan tại một trong các điểm trên. Mức giảm được tính trên phí tham quan từng điểm, không áp dụng đối với vé tham quan theo tuyến. Trường hợp đồng thời thuộc nhiều diện ưu đãi thì chỉ được áp dụng mức giảm cao nhất, không cộng dồn.

Đối với khách sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới và khách du lịch y tế, việc tham quan di tích phải thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày sử dụng tuyến giao thông hoặc ngày khám, chữa bệnh. Riêng khách MICE, thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm.

Các chính sách có hiệu lực từ ngày 14/11/2026. Ưu đãi dành cho khách MICE và khách sử dụng các tuyến đường sắt du lịch áp dụng đến hết ngày 31/5/2027; khách sử dụng các đường bay mới và khách du lịch y tế được hưởng ưu đãi đến hết ngày 31/12/2027.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức triển khai, xây dựng quy trình xác nhận đối tượng, điều kiện hưởng chính sách, bảo đảm công khai, minh bạch và thuận tiện cho du khách.

Tin, ảnh: Liên Minh
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