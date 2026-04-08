Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Huế có hai đại biểu giữ chức vụ quan trọng trong Chính phủ nhiệm kỳ mới

HNN.VN - Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về công tác nhân sự, phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đề xuất cơ chế đặc biệt phát triển kinh tế nhà nước theo hướng đột phá, hiệu quảLãnh đạo các nước gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt NamÔng Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử Chánh án Tòa án nhân dân tối caoĐồng chí Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nướcViện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử

 Đồng chí Lê Hoài Trung (thứ bảy từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn (thứ nhất từ phải sang) được phê chuẩn giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy Chính phủ. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đáng chú ý, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế có 2 đại biểu được phê chuẩn giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy Chính phủ.

Cụ thể, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khóa XV, được phê chuẩn tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, UVTW Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, được phê chuẩn giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quốc hội cũng thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031, qua đó kiện toàn bộ máy hành pháp cho giai đoạn mới.

Việc hai đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế được phê chuẩn giữ các chức vụ quan trọng thể hiện sự tin tưởng của Quốc hội đối với năng lực, uy tín của đội ngũ cán bộ, đồng thời góp phần khẳng định vai trò, vị thế của địa phương trong bộ máy lãnh đạo Trung ương.

Lê Thọ
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu nhậm chức: Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm

Chiều 7/4, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp và phát biểu trước toàn thể Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu nhậm chức Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm

