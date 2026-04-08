Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Huế có hai đại biểu giữ chức vụ quan trọng trong Chính phủ nhiệm kỳ mới

Đồng chí Lê Hoài Trung (thứ bảy từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn (thứ nhất từ phải sang) được phê chuẩn giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy Chính phủ. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đáng chú ý, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế có 2 đại biểu được phê chuẩn giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy Chính phủ.

Cụ thể, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khóa XV, được phê chuẩn tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, UVTW Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, được phê chuẩn giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quốc hội cũng thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031, qua đó kiện toàn bộ máy hành pháp cho giai đoạn mới.

Việc hai đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế được phê chuẩn giữ các chức vụ quan trọng thể hiện sự tin tưởng của Quốc hội đối với năng lực, uy tín của đội ngũ cán bộ, đồng thời góp phần khẳng định vai trò, vị thế của địa phương trong bộ máy lãnh đạo Trung ương.