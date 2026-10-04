Dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Panama

Tổng thống nước Cộng hòa Panama Jose Raul Mulino. Ảnh do Bộ Ngoại giao cung cấp.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Nguyên thủ Panama trong vòng 14 năm qua, tạo dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương, đặt nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Chặng đường hợp tác giữa Việt Nam và Panama được mở ra kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Tuy cách xa về địa lý nhưng Việt Nam và Panama gần gũi về tình cảm, cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập và phát triển bền vững. Trải qua hơn nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam-Panama được duy trì và phát triển trên nền tảng hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi. Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã được bồi đắp qua những chuyến thăm, các hiệp định hợp tác và sự đồng hành tại nhiều diễn đàn quốc tế.

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, duy trì các cơ chế hợp tác và phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Quan hệ chính trị-ngoại giao giữa Việt Nam và Panama luôn ổn định và tin cậy. Các cơ chế hợp tác song phương như Tham khảo Chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước và Ủy ban Hợp tác về kinh tế-thương mại-đầu tư đã phát huy hiệu quả. Việc thường xuyên trao đổi đoàn các cấp và phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, đã góp phần nâng cao vị thế của mỗi nước trên trường quốc tế.

Việt Nam nằm ở vị trí chiến lược Đông Nam Á, có quan hệ kinh tế rộng mở với các nước ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Panama nằm ở vị trí chiến lược tại Trung Mỹ, là cầu nối giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ, đồng thời có vai trò quan trọng trong mạng lưới hàng hải, logistics và thương mại quốc tế.

Phát huy những lợi thế đó, Việt Nam là cửa ngõ của Panama vào ASEAN và thị trường châu Á, còn Panama là cửa ngõ để Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Mỹ và khu vực Mỹ Latin. Với vai trò đó, hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa hai nước được coi là một trụ cột quan trọng. Hai bên đã hỗ trợ doanh nghiệp của nhau tìm hiểu, tiếp cận thị trường và tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như logistics, cảng biển, nông sản nhiệt đới, thủy sản, dệt may và năng lượng tái tạo.

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Panama duy trì đà tăng trưởng ổn định, từ 251,3 triệu USD năm 2014 lên 474 triệu USD năm 2025, tăng 19% so với năm 2024, với nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu bổ trợ cho nhau. Hai nước cũng có tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, hàng không, hậu cần cảng biển, ngân hàng, giáo dục-đào tạo, năng lượng xanh.

Việt Nam và Panama có thể tận dụng tối đa lợi thế từ Kênh đào Panama để làm cầu nối đưa hàng hóa hai nước thâm nhập sâu hơn vào thị trường khu vực Mỹ Latin và châu Á-Thái Bình Dương, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng quốc tế.

Panama coi trọng thúc đẩy tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có, mong muốn thông qua Việt Nam tăng cường quan hệ với các nước ASEAN và châu Á-Thái Bình Dương. Coi trọng thúc đẩy thực chất quan hệ với Panama, nước bạn bè truyền thống và đối tác tiềm năng, Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác trên tất cả lĩnh vực hai bên có thế mạnh và có thể bổ trợ cho nhau. Thông qua Panama, Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ với khu vực Trung Mỹ, mở rộng dư địa, không gian phát triển để tăng cường quan hệ hợp tác với khu vực Mỹ Latin.

Từ những nền tảng đã được vun đắp qua hơn nửa thế kỷ, quan hệ hợp tác Việt Nam-Panama đang có điều kiện thuận lợi để mở ra một chặng đường phát triển mới. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama và Phu nhân là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng ta tăng cường thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các nước Mỹ Latin. Với quyết tâm và nỗ lực chung, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Panama đang đứng trước những cơ hội mới để phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

https://nhandan.vn/dau-moc-quan-trong-trong-lich-su-quan-he-viet-nam-panama-post992914.html