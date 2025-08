Đội Quản lý tài sản và Trang cấp, Phòng Hậu cần Công an TP. Huế trang cấp tài sản cho công an các đơn vị

Nhanh chóng và kịp thời

Đến với Đội Quản lý tài sản và Trang cấp (QLTS&TC) thuộc Phòng Hậu cần Công an TP. Huế trong những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc tất bật và khẩn trương.

Nhằm đảm bảo cho công an các phường, xã trên địa bàn thành phố ổn định bộ máy đi vào hoạt động sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, đội đã phân công các tổ công tác bám sát địa bàn để hướng dẫn, hỗ trợ cho các đơn vị phường, xã tiếp tục thực hiện việc rà soát, đăng ký các nhu cầu về phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ và các tài sản khác. Từ đó, phục vụ tốt các mặt công tác, chiến đấu, đảm bảo các hoạt động được diễn ra thông suốt, không bị ngắt quãng.

Trung tá Trần Công Nhân, Đội trưởng Đội QLTS&TC thông tin: Ngay khi có chủ trương sáp nhập, đơn vị thống kê toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị và phương tiện nhằm xây dựng phương án bố trí phòng làm việc, chỗ ở cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, phối hợp với các đội công tác, đơn vị có liên quan tham mưu lãnh đạo Công an thành phố tổ chức các hội nghị tập huấn công tác tài chính, quản lý tài sản, vũ khí, doanh trại, công cụ hỗ trợ… cho công an cấp xã, phường; đảm bảo tài sản được quản lý, sử dụng hợp lý, không để xuống cấp hay lãng phí.

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, với phương châm “chủ động, hiệu quả, tiết kiệm, hiện đại”, Phòng Hậu cần, trực tiếp là Đội QLTS&TC đã tham mưu ban giám đốc xây dựng Đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng Công an TP. Huế, nhằm góp phần xây dựng lực lượng Công an TP. Huế cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nỗ lực không ngừng

Thượng tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng Hậu cần Công an TP. Huế cho biết: Giai đoạn 2020 - 2025, đơn vị đã tham mưu lập kế hoạch và thực hiện hơn 130 gói thầu, với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, tập trung đầu tư trang thiết bị, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại, đồng bộ cho công an cấp xã.

Đồng thời, chú trọng đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và các chương trình chuyển đổi số trong Công an nhân dân. Đặc biệt là đầu tư tiến thẳng lên hiện đại các lực lượng nghiệp vụ “mũi nhọn” theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, như lực lượng Cảnh sát cơ động, An ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành đầu tư hiện đại đối với toàn lực lượng Công an TP. Huế.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 19/8/1945 – 19/8/2025, cán bộ chiến sĩ Phòng Hậu cần đang ra sức ngày đêm nỗ lực tham mưu xây dựng nhiều công trình, hạng mục quan trọng của Công an thành phố nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác chiến đấu.

“Chưa hết việc là chưa hết giờ, xuyên đêm, xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ”, tinh thần đó đang được Ban Chỉ huy Phòng Hậu cần quán triệt đến mỗi một cán bộ Đội QLTS&TC nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công trong giai đoạn chuyển giao quan trọng này.