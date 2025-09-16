Củng cố hợp tác nghị viện Việt Nam-Malaysia, đóng góp thiết thực vào tầm nhìn ASEAN

Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Từ ngày 16-20/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) và thăm chính thức Malaysia.

Nhân dịp này, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai đã có những chia sẻ với báo chí về trọng tâm AIPA 46 cũng như ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

- Thưa Đại sứ, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ song phương và kỳ vọng của Đại sứ đối với hợp tác nghị viện giữa hai nước?

Đại sứ Dato' Tan Yang Thai: Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Malaysia, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thiết lập từ năm 2024.

Bên cạnh đó, chủ đề của AIPA 46 nhấn mạnh vai trò tiên phong của nghị viện trong tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững, phản ánh rõ nét các ưu tiên chung của cả hai quốc gia.

Cơ chế của AIPA cho phép mỗi nghị viện cử đoàn đại biểu lên tới 15 thành viên và thúc đẩy đối thoại liên nghị viện thông qua các khuôn khổ và các cơ chế đa dạng, tạo ra nhiều cơ hội hợp tác song phương.

Malaysia kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ mở rộng các hoạt động trao đổi nghị viện thông qua việc cùng tham gia các ủy ban, hợp tác ở cấp cán bộ, triển khai các sáng kiến nâng cao năng lực chung. Đồng thời, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc thêm sự đồng thuận giữa cơ quan lập pháp hai quốc gia về các chính sách thúc đẩy phát triển công bằng và bền vững, khuyến khích hợp tác thông qua các nhóm nghị sỹ, nhằm giải quyết các vấn đề khu vực như tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, phòng, chống mua bán người và đầu tư bền vững.

Chuyến thăm cũng là cơ hội để củng cố vai trò của nghị viện trong việc đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình thực thi chính sách.

Thông qua đó, Malaysia và Việt Nam có thể nâng tầm quan hệ nghị viện, đóng góp thiết thực vào tầm nhìn ASEAN về một khu vực thịnh vượng, bao trùm và phát triển bền vững.

- Đại sứ nhận xét gì về ý nghĩa và trọng tâm của Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 46 đối với các mục tiêu phát triển mới của ASEAN?

Đại sứ Dato' Tan Yang Thai: Đây là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của ASEAN, góp phần gắn kết sự tham gia của các nghị viện với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Với vai trò Chủ tịch ASEAN và đồng thời là Chủ tịch AIPA năm 2025, Malaysia đặt trọng tâm vào các chủ đề liên quan tính bao trùm và phát triển bền vững, thể hiện cam kết “không ai bị bỏ lại phía sau” trong hành trình phát triển của khu vực.

Chủ đề của AIPA 46 là: “Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững,” nhấn mạnh rằng các nghị viện cần chuyển mình từ vai trò tư vấn sang vai trò lãnh đạo lập pháp một cách chủ động, chịu trách nhiệm giám sát, bảo đảm trách nhiệm giải trình và chuyển hóa khát vọng của khu vực thành các luật và chính sách cụ thể.

AIPA 46 sẽ làm nổi bật vai trò trung tâm của nghị viện trong việc thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững, định vị nghị viện với nòng cốt thúc đẩy các mục tiêu dài hạn của ASEAN.

Sự kiện cũng thúc đẩy các quốc gia học hỏi lẫn nhau thông qua chia sẻ thực tiễn lập pháp điển hình và cơ chế giám sát hiệu quả. Đồng thời, AIPA 46 kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực nghị viện, nhằm chủ động ứng phó với những thách thức và cơ hội mới trong hành trình hướng tới tăng trưởng bao trùm; khuyến khích sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa nghị viện với khu vực tư nhân, giới học giả, bảo đảm Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 được thúc đẩy với sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội.

AIPA 46 không chỉ đơn thuần là một sự kiện ngoại giao, mà còn đánh dấu vai trò dẫn dắt của nghị viện trong lộ trình phát triển dài hạn, lấy người dân làm trung tâm của ASEAN.

- Vậy Đại sứ có thể chia sẻ kỳ vọng về sự tham gia của Việt Nam tại AIPA 46 lần này?

Đại sứ Dato' Tan Yang Thai: Việt Nam có quá trình tham gia lâu dài và tích cực trong AIPA, là thành viên từ sớm với những đóng góp nổi bật. Năm nay, khi Malaysia giữ vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA, Việt Nam tiếp tục hợp tác và thể hiện vai trò, đóng góp ở nhiều lĩnh vực, chủ đề trọng yếu.

Thông qua các khuôn khổ của AIPA, bao gồm các phiên họp Đại hội đồng, các cơ chế chuyên ngành như Nhóm Nghị sỹ trẻ AIPA (YPA), Nhóm Nữ Nghị sỹ AIPA (WAIPA), Nhóm Tư vấn Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA Caucus) và Hội đồng tư vấn AIPA về ma túy nguy hiểm (AIPACODD), đoàn đại biểu Việt Nam có thể đóng góp hiệu quả và thiết thực.

Trong các khuôn khổ và cơ chế này, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực liên quan đến tăng trưởng bao trùm, kinh tế số, phát triển bền vững và thúc đẩy vai trò của thanh niên.

Đồng thời, Việt Nam có nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ những cải cách đang được triển khai trong nước, nhằm thúc đẩy tăng trưởng công bằng và khả năng chống chịu trước các tác động của môi trường.

Bên cạnh đó, sự tham gia của Việt Nam được kỳ vọng sẽ đóng góp các kiến nghị phù hợp với mục tiêu của AIPA, đặc biệt trong thúc đẩy các khung pháp lý và cơ chế giám sát nhằm tăng cường tính bao trùm và phát triển bền vững trong toàn khu vực.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ./.