Kỳ vọng của cử tri trước những quyết sách tại nghị trường

Đại biểu Quốc hội khảo sát thực tế về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Huế.

Những kiến nghị từ thực tiễn

Mỗi mùa mưa bão, nguy cơ sạt lở khiến người dân sống ven sông tại TP. Huế lo lắng. Tình trạng xói lở kéo dài không chỉ đe dọa đất sản xuất, nhà cửa mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của các hộ dân.

Cử tri Đặng Thị Lài (phường Kim Long) cho biết, vào mùa mưa bão, những hộ dân ven sông luôn thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở. Người dân mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm, có phương án gia cố những vị trí xung yếu và thông tin rõ kế hoạch xử lý.

Kiến nghị này đặt ra yêu cầu rà soát các điểm sạt lở, đánh giá mức độ nguy hiểm để ưu tiên đầu tư, tránh tình trạng chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra. Với một địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ như Huế, việc bố trí kinh phí phòng, chống thiên tai, bảo vệ khu dân cư và khắc phục các điểm sạt lở cần sát với thực tế. Đây cũng là vấn đề cần được quan tâm khi Quốc hội xem xét các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công năm 2027. Thông qua thảo luận, giám sát và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có thể phản ánh những khó khăn từ địa phương, đề xuất tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, nguồn vốn, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Giao thông cũng là vấn đề được cử tri phản ánh tại các buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH thành phố. Nhiều tuyến đường xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt. Đối với những công trình cần nguồn vốn lớn, người dân mong muốn được thông tin rõ về kế hoạch đầu tư, thứ tự ưu tiên và thời gian dự kiến triển khai.

Về chính sách an sinh, cử tri quan tâm đến việc thực hiện chế độ đối với người có công, nhất là những trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục. Người dân mong các chính sách hiện hành được thực hiện đầy đủ, kịp thời và được hướng dẫn cụ thể khi hoàn thiện hồ sơ. Những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện cũng cần được rà soát, xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền địa phương và những vấn đề cần kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn, kiến nghị của cử tri cần được phân loại theo thẩm quyền và tính chất để có hướng giải quyết phù hợp. Những nội dung thuộc thẩm quyền thành phố hoặc cấp xã cần được xử lý tại địa phương; những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, chuyển đến cơ quan liên quan.

Cử tri kiến nghị cần giải quyết dứt điểm tình trạng sạt lở bờ sông vào mùa mưa lũ.

Đưa kiến nghị vào quá trình hoàn thiện chính sách

Bên cạnh những vấn đề dân sinh, cử tri cũng kỳ vọng các quyết sách có ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của thành phố, trong đó có giáo dục đại học, văn hóa và hỗ trợ doanh nghiệp.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với Đại học Huế ngày 30/9, nhiều kiến nghị được đặt ra, như định hướng phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia, hoàn thiện Khu đô thị Đại học Huế tại Trường Bia, nâng cấp các cơ sở giáo dục xuống cấp, phát triển nghiên cứu khoa học và xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học miền Trung.

Những kiến nghị này cho thấy phát triển giáo dục đại học không chỉ đòi hỏi đầu tư cơ sở vật chất. Đại học Huế cần thêm điều kiện để phát triển nghiên cứu, thu hút nhân lực chất lượng cao và gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp. Vì vậy, bên cạnh nguồn lực đầu tư, cơ chế tự chủ, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và khả năng huy động các nguồn lực xã hội cũng cần được quan tâm.

Trong chương trình lập pháp dự kiến tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, một số dự án luật liên quan đến những lĩnh vực thành phố đang chú trọng phát triển, như sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

“Với Huế, việc sửa đổi pháp luật về văn hóa có ý nghĩa thiết thực. Hiện nay, thành phố vừa phải bảo tồn những giá trị di sản, vừa cần tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch, thu hút nguồn lực xã hội và nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên văn hóa. Các quy định mới vì vậy cần làm rõ trách nhiệm quản lý, yêu cầu bảo tồn và quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia; tránh tạo thêm thủ tục nhưng vẫn bảo đảm việc phát huy giá trị di sản đi đôi với gìn giữ lâu dài”, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Nguyễn Thị Sửu chia sẻ.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, điều cộng đồng doanh nghiệp mong đợi là các chính sách hỗ trợ có thể tiếp cận và phát huy hiệu quả trong thực tế. “Các điều kiện thụ hưởng cần rõ ràng, thủ tục đơn giản và đầu mối hướng dẫn cụ thể. Với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và sản xuất tại Huế, khả năng tiếp cận chính sách có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đầu tư, mở rộng hoạt động và tạo việc làm”, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Trần Đức Minh kỳ vọng.