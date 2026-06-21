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Thế giới

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đặc biệt hơn tại Nga

ClockChủ Nhật, 21/06/2026 14:31
Có lẽ nhiều năm sau, mỗi khi tới Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, những phóng viên Việt Nam thường trú tại Nga sẽ vẫn còn nhắc lại những buổi chiều giản dị mà ấm cúng tại Moskva.

Nhà báo và tác phẩmPhía sau những tác phẩm đoạt giảiKhai mạc Triển lãm mỹ thuật “Sông Hương và Những người bạn”Báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thành phốĐồng chí Phạm Đức Tiến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Đại diện Hội sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga chia sẻ. (Ảnh: THANH THỂ) 

Trước buổi gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, lời chúc mừng đã đến từ một người luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho phóng viên Việt Nam thường trú địa bàn, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi. Với những người làm báo đang làm việc xa quê hương, kể cả Nga hay những địa bàn mà Đại sứ từng công tác, sự quan tâm ấy không phải điều mới mẻ.

Trong nhiều năm qua, Đại sứ luôn đồng hành, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại, phản ánh tình hình địa bàn, đời sống cộng đồng người Việt và các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Nga. Đó là sự động viên vô cùng ý nghĩa đối với những người làm nghề nơi xa.

Như thành truyền thống, cứ đến dịp 21/6, những người làm báo Việt Nam, thuộc các cơ quan thường trú tại Nga của Báo Nhân Dân, TTXVN, VTV, VOV lại có dịp ngồi lại trong buổi gặp mặt do anh Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, chủ trì.

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt hơn mọi năm. Chuyến công tác tới Nga của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, vừa khép lại, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và mở ra những kỳ vọng mới cho quan hệ Việt Nam-Nga.

Trong khi đó, những thông tin liên quan cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn. Trong bối cảnh ấy, báo chí càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình về việc đưa tin chính xác, khách quan và kịp thời.

Trong không gian ấm cúng, những phát biểu như những lời chia sẻ, tâm tình. Những câu chuyện nghề, những cái bắt tay, cùng những kỳ vọng của những người hiểu rằng, làm báo xa Tổ quốc là cơ hội trải nghiệm những điều khác lạ hơn, nhưng cũng luôn có những khó khăn riêng.

Tại buổi gặp mặt thân mật, anh Đỗ Xuân Hoàng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của đội ngũ phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Việt Nam tại Nga. Trong điều kiện xa Tổ quốc, mỗi tin bài không chỉ mang giá trị thông tin địa bàn mà còn góp phần kết nối cộng đồng, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Không chỉ phản ánh sự kiện, báo chí mà còn giúp cộng đồng tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, giữ được sự bình tĩnh trước những biến động của cuộc sống.

Trong căn phòng nhỏ giữa lòng Moskva rộng lớn, có những gương mặt phóng viên quen thuộc. Có người đã gắn bó với nước Nga hơn chục năm, chứng kiến từng bước trưởng thành của cộng đồng người Việt, được người dân yêu quý, mến mộ. Có người mới nhận nhiệm vụ, đang từng ngày khám phá và ghi lại những câu chuyện, thay đổi trên đất nước rộng lớn này. Mỗi người một hành trình, một góc nhìn, nhưng đều chung tình yêu với nghề báo và ý thức rõ trách nhiệm của bản thân.

https://nhandan.vn/ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-dac-biet-hon-tai-nga-post970482.html?gidzl=9hCbMHFzYdKahYnP7E6BS2ggB5u4xzWaCVTy2mQytYG_ftjS2hZK9cpy9LnSuuiZQQjuNc80VPSR5_s7Tm

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Ngày Báo chíCách mạngViệt Namđặc biệtNga
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